Che dici di mettere sul balcone queste piante che resistono al sole e richiedono poca acqua? L’ideale per chi ha poco tempo

Tutti, sulla carta, amano la natura e le piante, per quello che ci danno. Non tutti, però, hanno il tempo per curarle come dovrebbero. Ci sono piante che richiedono molta attenzione e chi lavora o è impegnato potrebbe non farcela. Ecco perché potremmo prendere una o più di queste piante che richiedono poca acqua. Perfette per il balcone

L’importanza delle piante dovrebbe essere nota a tutti, anche se, spesso, ce ne dimentichiamo. Non si tratta di essere ecologisti, ma di preservare un patrimonio fondamentale per il nostro benessere. Senza di loro, la vita sulla Terra non sarebbe assolutamente possibile.

Sono loro che rilasciano l’ossigeno nell’aria e senza di questo non ci sarebbe vita. Ecco, perché, tutti dovremmo adottarne una. Un proverbio Zen dice che nella vita ognuno di noi dovrebbe fare tre cose: un figlio, scrivere un libro e piantare un albero. Ecco perché dovremmo avere molta cura della Natura, magari, a partire dal nostro balcone. Portare un po’ di verde, in mezzo ai condomini, non è mai una scelta sbagliata.

Non tutte le piante, per fortuna, richiedono le stesse cure, a partire da queste

Il problema, però, è che le piante, giustamente, richiedono delle cure. Anche se, poi, per renderle bellissime, basterebbe un oggetto che abbiamo in casa e che, spesso, buttiamo via. Solo che questa attenzione che dovremmo metterci, nella loro cura, fa a pugni, spesso, con il tempo a disposizione.

Chi lavora tante ore e viene a casa tardi, dedica il suo poco tempo per le faccende domestiche. E anche per queste non basta mai. Con il rischio di dimenticarsi del tutto delle povere piante sul balcone. A cominciare dall’acqua e quante volte le facciamo morire. Anche se esiste un modo sicuro per verificare che lo siano realmente e per recuperarle.

Se aveste poco tempo da dedicargli, queste potrebbero fare al caso vostro

Che dici di mettere sul balcone queste piante che resistono al sole? Infatti, la soluzione ideale è trovare delle piante che rendano meno triste il balcone e che richiedano poca acqua. Anche ora che è estate.

Ad esempio, il Sedum da fiore è una di queste. Lui ha la capacità di trattenere l’acqua e, proprio per questo, dovremo dosare la dose. Innaffiarlo troppo spesso, infatti, equivale alla sua condanna. E i suoi fiori, che sbocciano in estate, sono una vera goduria per gli occhi.

Che dici di mettere sul balcone queste piante che resistono al caldo e non amano troppa acqua?

La Oscularia Deltoides è un’altra pianta che richiede poca acqua. Per dire, le basta una volta a settimana anche in piena estate. Anche il Rosmarino è una delle piante consigliate per il discorso poca acqua. L’importante è che sia messa in una posizione soleggiata.

Anche il Mesembriantemo è resistente alla siccità e poche innaffiate, come molte piante grasse. In cambio, ti offre dei coloratissimi fiori viola. Infine, la Gazania ama il terreno quasi asciutto. Anche qui, fondamentale è che prenda tanto sole. Necessita di poco concime e, soprattutto, di poca acqua.