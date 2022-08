Quando arrediamo casa possiamo fare moltissime scelte di design. Non solo per un discorso di marchi che vogliamo utilizzare, ma anche di oggetti. Magari il divano lo vogliamo in un modo, il tavolo in un altro, le sedie in uno diverso e i sanitari in modo ancora più diverso. Ogni oggetto deve essere in sintonia con gli altri presenti nella stanza e devono appartenere un pochino tutti alla stessa storia.

Gli stili dell’arredo in casa

La casa possiamo quindi arredarla in svariati modi. Abbiamo lo stile minimal, con linee rigide e colori che vanno dal bianco al nero, lo stile scandinavo moderno si può contaminare con degli elementi di quello vintage oppure con un pochino di stile italiano.

Poi abbiamo ancora lo stile industriale, francese, americano, barocco e anni 70. Poi, molto interessanti sono quelle abitazioni che uniscono più stili creandone uno particolare.

Il nero è spesso presente

Se c’è un colore che molto spesso è presente nelle varie abitazioni è il nero. Questo lo possiamo trovare in tantissime scelte che possono andare dal mobilio al tessile, fino ai sanitari o docce e lavandini.

I lavandini di casa possono essere di vari materiali come la ceramica, l’acciaio, il granito, in travertino e poi tantissimi nuovi materiali che si presentano come mix di più di essi. Alcuni di questi possono essere anche neri, e se scegliamo un lavandino nero dobbiamo fare attenzione alla sua manutenzione.

Come lavare il lavello nero e cosa usare per farlo brillare

Il lavandino nero è sicuramente una scelta molto interessante a livello estetico. E se tutta la cucina gioca sulle tonalità dello scuro allora un lavandino nero cade a pennello. Però ha una cura diversa, infatti non può essere trattato come qualsiasi altro semplice lavandino.

La stessa cosa vale se vogliamo averlo in bagno. Esistono lavandini neri per cucina, ma anche per il bagno.

Come lavarlo e lucidarlo

Il lavandino nero deve essere lavato in modo particolare e attento. Infatti dobbiamo lavarlo con il sapone per i piatti e una spugnetta morbida. Non usiamo in alcun modo prodotti aggressivi perché potrebbero andare a rovinare il colore. Poi una volta al mese usiamo un goccino di olio su tutta la superficie, passiamo bene uno straccio pulito per far arrivare l’olio ovunque e lasciamo agire per 12 ore. Poi sciacquiamo via il tutto.

L’olio d’oliva, in realtà, oltre ad essere usato per cucinare e per lucidare i lavandino, lo si usa spesso anche per lucidare le scarpe in pelle.

Seguendo questi piccoli e semplici passaggi, il nostro lavandino sarà ogni volta come nuovo. Basterà veramente pochissimo e sarà super semplice. Se avevamo dubbi su come lavare il lavello nero e cosa usare per farlo essere brillante, ora non li abbiamo più.

Lettura consigliata

Le nonne ce lo tenevano segreto ma ecco come togliere le macchie di acqua dal legno