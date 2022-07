Il lino è il tessuto naturale più in voga dell’estate. Fresca e resistente, questa fibra ecologica regala eleganza ad ogni outfit. In particolare, camicie e vestiti popolano il guardaroba sia delle donne che degli uomini.

Tuttavia, per quanto pratico e apprezzato, il lino è un tessuto piuttosto difficile da lavare e anche da stirare. Dunque, questa sera, abbiamo raccolto alcuni dei trucchetti più efficaci per capire come lavare i capi di lino alla perfezione in un solo lavaggio. Possiamo lavare i capi in lino sia a mano che in lavatrice. Bisogna, però, stare attenti a diversi aspetti. D’altronde, anche un solo lavaggio errato potrebbe rovinare i tessuti.

Dunque, ecco come lavare i capi di lino alla perfezione, a mano o in lavatrice, senza mai restringerli o allargarli

Per lavare le camicie e altri capi d’abbigliamento in lino ci sarebbero pochi e semplici passaggi da seguire. Prima di tutto, però, si consiglia di leggere l’etichetta del capo in questione. Le indicazioni contenute sull’etichetta diranno già moltissimo delle caratteristiche del tessuto.

A questo punto, bisognerà procedere con il lavaggio della camicia o di altri capi in lino. Per un risultato davvero favoloso e in poche mosse, si consiglia di intervenire sempre con un pre-trattamento. Il collo degli abiti o delle camicie e i polsi andranno lascati in ammollo in acqua e sapone di Marsiglia. Attendere circa 5-10 minuti e poi procedere al lavaggio vero e proprio. Come dicevamo, si può scegliere se lavare i capi a mano o in lavatrice. Quest’ultima, però, deve essere sempre pulita e priva di muffa e calcare.

Quindi, come lavare i capi di lino alla perfezione senza rovinarli? Ecco tutti i segreti degli esperti. Chi decide di lavare i capi d’abbigliamento in lino dovrà immergere il capo da lavare in acqua tiepida e qualche goccia di detersivo neutro. Poi, strofinare delicatamente per evitare la comparsa delle fastidiose pieghe.

Chi, invece, decide di lavare i capi in lavatrice dovrà ricordare di non attivare la centrifuga. La temperatura non dovrebbe superare i 40 gradi.

Per ottenere capi puliti ma anche morbidi sulla pelle, si consiglia di versare qualche goccia di ammorbidente direttamente nel cestello della lavatrice. Dunque, ecco come lavare i capi di lino alla perfezione.

Come far asciugare i capi per evitare di stropicciarli

Una volta concluso il lavaggio bisognerà subito stendere i capi sulla gruccia per evitare di stropicciare troppo i tessuti. Quando il capo d’abbigliamento è ancora umido, stirare con il ferro alla temperatura di 110 gradi.

Lettura consigliata