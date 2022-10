Come lavare facilmente lo zaino di scuola o da montagna in lavatrice

Lo zaino è uno strumento fondamentale in diversi momenti della nostra giornata e della vita. Fa parte dell’attrezzatura fondamentale dei ragazzi e dei bambini durante gli anni della scuola, ad esempio. Oltre a questo, è un elemento indispensabile anche quando si organizzano uscite, vacanze o gite fuori porta. Proprio all’interno del nostro zaino, infatti, possiamo inserire tutte le nostre suppellettili, e, in generale, tutto ciò che ci servirà nell’immediato futuro.

Insomma, lo zaino trascorre insieme a noi i momenti più impegnativi della vita e della nostra giornata. Per questo motivo, può capitare di appoggiarlo in giro, a terra, o in luoghi non propriamente puliti. Soprattutto quando partiamo per un viaggio, ad esempio, capita di lasciare lo zaino sul pavimento di un treno o un qualsiasi altro mezzo pubblico. Posti, questi, che sicuramente non sono famosi per la loro pulizia. Per essere sicuri, quindi, di viaggiare con uno zaino sempre immacolato, dovremmo conoscere qualche piccolo trucchetto del mestiere. Esistono, infatti, poche e semplici dritte da seguire per pulire al meglio lo zaino, senza il rischio di rovinarlo.

Come lavare facilmente lo zaino di scuola oppure da trekking con un metodo molto semplice

Le macchie sugli zaini dei nostri bambini o ragazzi possono essere di diverso tipo. Scarabocchi di penne, pastelli e pennarelli, macchie di cibo, di fango e tanto altro ancora è tutto ciò che, puntualmente, ritroviamo su questi borsoni. Per pulire al meglio questi ultimi, dovremmo provare questo metodo, tanto facile quanto efficace.

Candeggina e sgrassatore specifico

Tutto ciò che dovremo fare sarà trattare lo zaino in questo modo. Bisognerà provare a eliminare le macchie con uno sgrassatore specifico, seguendo le istruzioni riportare sulla confezione del prodotto. Dopodiché si dovrà aspettare che, quest’ultimo, agisca sullo sporco. A questo punto, bisognerà semplicemente inserire lo zaino nella lavatrice, avendo cura di non piegare troppo lo schienale. Quest’accortezza ci aiuterà a non rovinare lo zaino, ma a ritrovarlo integro come appena acquistato.

Lavaggio e centrifuga

Dovremo, quindi, inserire nel cestello il detersivo che utilizziamo normalmente e aggiungere anche mezzo tappo di candeggina delicata. Quest’ultima, per chi non lo sapesse, aiuterebbe anche a sbiancare scarpe e bucato, come lenzuola o indumenti bianchi. Alla fine, potremo impostare il lavaggio a 30 o 40 gradi, per capi delicati o tessuti sintetici, e azionare la lavatrice.

Inoltre, dovremo ricordarci che la centrifuga non dovrà mai essere troppo aggressiva. Il nostro zaino, infatti, contiene parti di materiali e forme specifiche, che, se troppo sballottate, potrebbero rovinarsi. Ecco come lavare facilmente lo zaino di scuola o montagna nel modo più semplice ed efficace che esista.

Lettura consigliata

Come lavare in lavatrice pantofole e ciabatte di lana cotta, peluche o gomma che puzzano senza utilizzare bicarbonato o borotalco