Quando si fanno le scorte di ortaggi, occorre fare sempre in modo che prodotti della terra come l’aglio, le patate e anche le cipolle non germoglino. Quello della formazione dei germogli, in particolare, è un processo che è del tutto naturale, ma che si può rallentare con opportune accortezze.

In particolare, occorre evitare che il processo di formazione dei germogli acceleri sia attraverso l’umidità, sia con la luce solare. Vediamo allora come evitare che, in dispensa o in cucina, l’aglio e le cipolle, ma anche le patate, possano germogliare.

Come evitare in cucina i germogli per patate, aglio e cipolla

Nel dettaglio, per non far germogliare le patate la modalità di conservazione è la chiave. In particolare, occorre mettere le patate in una cassetta di plastica o di legno, a patto che questa abbia delle aperture. Per poi mettere le patate non troppo schiacciate tra di loro e coprire in superficie con fogli di giornale, in modo tale che la luce non vada mai a colpire i tuberi.

Inoltre, ogni volta che si prendono le patate per il consumo giornaliero è bene fare una ricognizione. Scegliendo, infatti, per il consumo immediato quelle che più delle altre presentano la tendenza a germogliare. In questo modo, fino a consumarle, le patate si potranno mangiare praticamente tutte senza germogli in fase avanzata.

Questa è quindi la risposta a come evitare in cucina i germogli per patate. Prima del consumo a tavola, bisogna evitare che le patate germoglino, in quanto nelle patate germogliate è presente una maggiore quantità di solanina.

Passiamo ora alle cipolle e all’aglio.

Ecco come conservare correttamente in cucina o in dispensa l’aglio e la cipolla

Considerando che giornalmente si consuma in genere non più di una cipolla, in questo caso la conservazione può avvenire anche in cantina. In un luogo ventilato e asciutto dove la temperatura, in genere, non supera i dieci gradi centigradi.

Pure l’aglio, per durare davvero a lungo, ama i posti freschi, ventilati e asciutti e lontano dai raggi solari. Perché è l’umidità che, come sopra accennato, facilita i germogli. Il che significa, tra l’altro, che non occorre mai conservare le cipolle e anche l’aglio all’interno di sacchi, di buste o di contenitori di plastica. Ancor peggio se poi questi questi sacchetti sono chiusi. Così come l’aglio e le cipolle non devono essere mai conservate in frigo.

