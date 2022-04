Come isolare la casa dal caldo intenso e dal freddo risparmiando e combattendo l’umidità in pochi passi

Non tutte le case hanno l’orientazione perfetta per mantenere una temperatura gradevole. Ciò non vuol dire, però, che non si possa fare qualcosa, anche con interventi non necessariamente invasivi. Questo ci permetterà di risparmiare, garantendo l’efficienza energetica del nostro impianto di riscaldamento o del condizionatore. Attenzione però, perché alcuni metodi sono più efficaci di altri, soprattutto se teniamo in considerazione l’accumulo di umidità in una specifica stanza.

Perché alcune stanze sono più fredde o calde di altre?

La temperatura della casa dipende da diversi fattori. Ovviamente, uno dei fattori principali è la temperatura esterna, che può variare notevolmente a seconda della posizione geografica, del livello sul mare e in base alla stagione. Per questo le mura domestiche hanno un ruolo essenziale quando si tratta di regolare la temperatura interna a prescindere da quella esterna. Ecco perché vale la pena investire tempo ed energie per la scelta dei materiali adatti, anche solo per coprire le mura e isolarle. Dopodiché, è anche essenziale considerare l’esposizione.

Generalmente, si pensa che le case orientate meglio siano quelle esposte a Sud. Ciò, infatti, permette loro di ricevere il sole tutto il giorno, seguendo il suo arco. A seconda della zona, però, questo potrebbe portare a temperature decisamente troppo elevate, soprattutto in estate. Potrebbe quindi essere utile avere almeno due zone della casa con un’esposizione diversa. Ciò che è certo è che una casa orientata a Nord sarà più fredda e, a volte, ciò causerebbe anche una maggiore umidità. È proprio questa a minacciare l’efficienza energetica, perché contribuirebbe alla formazione di ponti termici. Per renderci conto se una o più stanze soffrono di questa problematica, avremo bisogno di utilizzare una termocamera.

Detto questo, anche la percezione è importante e, se ci rendiamo conto di non essere a nostro agio con le temperature di casa, sarà meglio correre ai ripari.

Come isolare la casa dal caldo intenso e dal freddo risparmiando e combattendo l’umidità in pochi passi

Il metodo forse più efficace per isolare la casa e mantenere una temperatura stabile sia in inverno che in estate è l’implementazione del cappotto. Questo aumenterà l’efficienza energetica e, di conseguenza, la classe dello stabile. Ecco perché sempre più persone ricorrono a questa pratica, anche grazie al Superbonus 110. Se però non possiamo usufruirne, i costi potrebbero essere anche molto elevati, a seconda della metratura.

Quindi, chi vuole risparmiare generalmente opta per l’isolamento interno, che garantirebbe la coibentazione attraverso pannelli termoisolanti. I materiali di cui sono composti sono svariati, come il polistirolo, il sughero o anche la lana di roccia, le schiume rigide e il vetro cellulare. Questa tecnica è relativamente economica e facile da realizzare, ma presenta alcune criticità. Prima di tutto, riduce la metratura calpestabile della stanza, ma non è neanche particolarmente efficace per quanto riguarda la traspirazione. Questo potrebbe porre nuovamente la minaccia dell’umidità. L’alternativa sarebbe utilizzare del rasante termico, una copertura chimica all’avanguardia composta di materiali come calce, resine naturali e cocciopesto. Infatti, questa soluzione garantirebbe sia la coibentazione che la traspirazione.

Come difendere la casa dal caldo senza ristrutturare

Ecco quindi spiegato come isolare la casa proteggendola dal caldo e dal freddo. Oltre alle tecniche appena illustrate, però, ce ne sono altre molto semplici che possiamo applicare anche subito senza grandi interventi. Per quanto riguarda la facciata esterna della casa, questa dovrebbe essere bianca o comunque chiara, così da assorbire meno calore possibile dal sole. Dopodiché, schermiamo le finestre con apposite pellicole o semplicemente con tende e tapparelle, soprattutto nelle ore più calde della giornata. Consideriamo poi che le tende (ma anche i tappeti) possono tornare utili anche per difenderci dal freddo.

