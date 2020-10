Inviare un messaggio a se stessi su Whatsapp può essere un modo per appuntare delle informazioni importanti o un appuntamento senza il rischio di dimenticarsene, dal momento in cui è insolito non aprire l’applicazione per un lungo lasso di tempo. Oltretutto, farlo può essere anche un modo per trasferire foto, dati e video dal cellulare al computer senza l’aiuto di terzi, se non in un primo momento. Seguendo questo procedimento, quindi, sarà possibile ottenere uno spazio virtuale da usare come blocco note, una versione moderna e tecnologica dei classici post-it attaccati al frigorifero.

Come inviare un messaggio a se stessi su Whatsapp

Prima di tutto, bisogna aprire un gruppo su Whatsapp aggiungendo un’altra persona oltre a voi stessi. Quindi, dovete cliccare sulla scheda ”Chat” dell’applicazione, per poi cliccare sull’opzione ”Nuovo Gruppo” sita in alto a destra, selezionare i contatti da aggiungere al gruppo, cliccare su ”Avanti” e seguire il procedimento ivi riportato. Fatto ciò, avrete creato la Chat. A questo punto, toccate il titolo della stessa. Accederete alla schermata di Amministrazione del gruppo e, scorrendo la schermata dall’alto verso il basso, potrete visualizzare la lista dei partecipanti. Cliccate sul nome del secondo partecipante e selezionate l’opzione ”Rimuovi dal Gruppo”.

In questo modo, avrete ottenuto con un semplice procedimento una chat nella quale potrete inviare messaggi a voi stessi su Whatsapp. A questo punto, accedendo a Whatsapp Web potrete trasferire immagini, dati e video da Whatsapp al Computer. O, semplicemente, limitarvi ad usarlo per appuntare ciò che volete sul vostro cellulare.

Fissare in alto la chat

Per non perdere d’occhio la Chat, potrete provare a fissarla in alto. E cioè a fare in modo che sia sempre posta all’apice della schermata delle Chat. Da iPhone, vi basterà accedere alla schermata delle Chat e poggiare un polpastrello sul gruppo in questione. Poi, effettuare uno swipe verso destra, per poi premere il pulsante ”Fissa”. Da Android, dovrete tenere il dito poggiato sulla conversazione fin quando non apparirà un’icona rappresentante uno spillo. Pigiando quella, farete in modo che la conversazione sia fissata in alto.

