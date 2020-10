Sarà capitato a tutti di avere avuto degli incidenti di percorso quando si è preso il taxi. Ciò, ovviamente, a meno che non si sia stati disposti sempre a pagare qualsiasi cifra. Sì, perché quante volte ci saremo accorti che il tassista prendeva la strada più lunga, casomai credendo che fossimo turisti e non conoscessimo la zona? Oppure, abbia manipolato il tassametro per accollarci una spesa maggiore? Ebbene, in questo articolo forniremo delle indicazioni su come evitare raggiri da parte dei tassisti e non farsi “derubare”. Naturalmente, parleremo dei tassisti con regolare licenza, perché quelli che ne sono sprovvisti, di base, non possono garantire alcunchè.

Come deve funzionare il tassametro

Il tassametro è lo strumento che dovrebbe determinare il prezzo della corsa. A fronte di ciò, occorre sapere che le tariffe dei taxi possono cambiare da città a città, in quanto vengono decise dai Comuni. Per tale ragione, il tassista potrebbe inserire nel tassametro altre tariffe se il cliente gli chiede di allontanarsi dal centro urbano. Ciò in quanto egli può cambiare manualmente le diverse tariffe e può manipolare, in pratica, il tassametro. Inoltre, quest’ultimo ha diverse posizioni di funzionamento. Quelle che interessano al passeggero sono:

1) libero, che significa che l’auto è vuota, in attesa di richiesta del servizio da parte di un cliente.

2) occupato che indica che c’è un cliente nell’auto, cioè che è iniziata una corsa. Il tassametro deve mostrare l’importo e la tariffa utilizzata.

Alcuni apparecchi sono in grado di mostrare anche le tariffe aggiuntive. Si tratta di quelle che indicano il costo del bagaglio, della corsa extraurbana ecc.

3) importo, che è la somma a pagare a fine corsa. Inoltre, il suo funzionamento è calcolato in base al tempo e alla distanza, mentre lo scatto indica l’aumento della tariffa che si produce durante la corsa. Essa, viene calcolata in base ai due predetti elementi (chilometri e tempo). Ebbene, alla domanda: “come evitare raggiri da parte dei tassisti e non farsi “derubare”? , si risponde prendendo in considerazione anzitutto il funzionamento del tassametro. Poi, vi sono altri accorgimenti che bisogna adottare.

Come accertare il tragitto troppo lungo

Per controllare la giustezza del tragitto seguito dal taxi, basta controllare sulla app. A tal fine, oggi esistono numerosi strumenti per scoprire se il tassista sta barando. Basti andare su Google Maps o applicazioni simili. In tal modo, sin può controllare il percorso che sta facendo l’auto e quindi se il tassista fa deviazioni inconsuete, giri troppo lunghi ecc. A quel punto, chiederemo delle spiegazioni e se queste non convincono, basta prendere il numero di licenza, il nome dell’autista, il numero di targa e fare una segnalazione. Questa va presentata al Comune in cui si è preso il taxi. L’ente locale potrà, a quel punto, adottare le misure del caso, fino a revocare la licenza. E’ quanto stabilito da una sentenza del Consiglio di Stato, nel caso di un tassista che aveva allungato una corsa, aumentando l’importo pagato dal cliente.