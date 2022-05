Per accumulare i soldi nel tempo non è necessario per forza disporre di grosse somme, anzi. Perché con costanza e con piccoli conferimenti c’è la possibilità non solo di risparmiare ma anche di ottenere da questi risparmi un rendimento che cresce poi nel tempo. Piuttosto che lasciare tutti i soldi liquidi sul conto corrente che, al giorno d’oggi, sono infruttiferi.

Salve qualche rara eccezione, infatti, rispetto al passato le banche italiane sui conti correnti non offrono alcun tasso di rendimento attivo o, se è riconosciuto, questo è davvero risibile. Vediamo allora come piccole somme di denaro, risparmiate mensilmente, possono essere investite in prodotti che, anche a basso rischio, possono permettere di costruirsi un capitale anche solo dopo pochi anni. Soffermando l’attenzione, in particolare, sui piani di accumulo in fondi comuni di investimento e sui piani di risparmio attraverso i buoni fruttiferi postali.

Come investire piccole somme di denaro per guadagnare nel tempo senza correre mai eccessivi rischi

Nel dettaglio, il piano di accumulo in fondi comuni di investimento è una delle forme tipiche di risparmio e d’investimento. Ricorrente anche per i profili di investimento che non sono a basso rischio. Al riguardo, infatti, c’è da dire che chi non vuole proprio rischiare può sottoscrivere i piani di accumulo in fondi monetari e al più in fondi comuni di investimento obbligazionari.

Mentre chi guarda sempre al lungo termine, giusto per rendere l’idea, può investire, dopo aver sempre letto il prospetto informativo, 100 euro al mese. Per 10 anni in fondi comuni di investimento azionari oppure in fondi comuni di investimento bilanciati. Con la possibilità di mediare il rischio grazie sia alla durata, sia all’investimento che è effettuato sempre a piccole dosi.

Come attivare un piano di risparmio di medio e lungo termine con i buoni fruttiferi postali

Per chi, invece, è a caccia del reddito fisso senza correre mai eccessivi rischi allora i buoni fruttiferi potrebbero essere la scelta giusta.

Attualmente, giusto per fissare le idee, le Poste propongono, anche con versamenti di soli 50 euro al mese oppure ogni due mesi, il piano di risparmio che è denominato ‘Risparmiosemplice’. Che offre attualmente un rendimento premiale dopo 24 sottoscrizioni e il reinvestimento in automatico dei buoni fruttiferi che nel frattempo sono scaduti. Con il prodotto che è sottoscrivibile agganciandolo a un libretto di risparmio oppure ad un conto BancoPosta.

Ecco, dunque, come investire piccole somme di denaro per guadagnare nel tempo.

Lettura consigliata

Come costruire una rendita di mille euro al mese fra 20 anni, e quanto capitale devo avere? In cosa investire?