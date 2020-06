Come costruire una rendita di mille euro al mese fra 20 anni, e quanto capitale devo avere? In cosa investire? Sono domande pressanti ed importanti. Le quali, per fortuna, hanno una soluzione. E neanche troppo difficile. Continuate a leggere per scoprire come costruire una rendita di 1.000 € al mese fra 20 anni, quanto capitale dovete avere per farlo e in cosa investire.

L’obiettivo che ci siamo prefissi nella domanda del titolo non è impossibile da raggiungere. Anche se partite adesso con questo progetto. Tutto sta ad essere costanti nella sua esecuzione. Anche perché è un obiettivo raggiungibile non con un solo metodo, ma con due. E noi ve li mostreremo entrambi.

In cosa investire? Il metodo numero uno

In questo caso bisogna avere a disposizione dei risparmi, non molti, ma comunque una cifra decorosa (vedremo subito quanto). Poi, essere disposti ad accantonare una cifra al mese per 20 anni, senza mai derogare. Sono solo due passi. Quindi cominciamo.

Si tratta di partire con 70.000 euro. Successivamente, ogni mese, andranno accantonati 150 €. Sì, avete letto bene. Solo 150 €. I quali, chiaramente, andranno investiti sullo stesso strumento finanziario dove si siano messi i primi 70.000. Strumento che consenta di ottenere un 5% annuo. Dopo 20 anni si avranno 248.225,49 €. Di questi. ben 142.225,49 saranno interessi. Interessi ottenuti reinvestendo annualmente tutti i proventi dell’investimento effettuato. Perché è la magia (è proprio il caso di dirlo) dell’interesse composto che produce un tale risultato. Tra 20 anni, avremo a disposizione la possibilità di ritirare 1.034,27 € al mese da quella cifra.

Quale strumento potrebbe farvi ottenere questo? Un PAC (PIano di Accumulo Capitale) obbligazionario ad alto rendimento, indicizzato all’inflazione.

Come costruire una rendita di mille euro al mese fra 20 anni, e quanto capitale devo avere? In cosa investire? Il metodo numero due

In questo caso si tratta di partire con 75.000 €. E senza fare alcun versamento mensile. L’investimento da fare sarà in uno strumento finanziario che fornisca il 6,1% annuo. Alla fine dei 20 anni di investimento si avranno 245.114,47 €, di cui 170.114,47 € saranno gli interessi maturati negli anni. Sempre per effetto del reinvestimento degli interessi maturati annualmente nel prodotto finanziario acquistato, ovviamente. Tra 20 anni, avremo a disposizione la possibilità di ritirare 1.021,31 € al mese da quella cifra. Prodotto finanziario che, in questo caso, può benissimo essere un ETF azionario sullo S&P 500 o sull’MSCI World, quindi un indice globale.