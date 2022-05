Si prepara con patate, latte, uova e un ingrediente amatissimo dal gusto sorprendente questa economica e squisita ricetta della nonna

Le ricette semplici sono sempre le più buone. Non è un caso se i piatti poveri o della tradizione riscuotono ancora oggi un grande successo. Essendo semplici da preparare, spesso li proponiamo per andare sul sicuro, soprattutto se abbiamo in casa degli ospiti. Questo ci permette anche di risparmiare usando ingredienti poco costosi e che magari abbiamo già nel frigorifero, in modo da evitare inutili sprechi. Oggi vogliamo svelare tutto ciò che ci serve e il procedimento di una ricetta molto semplice da realizzare.

Questa si prepara partendo da 3 ingredienti semplici che tutti noi abbiamo in casa, ma che ci garantirà una cena sfiziosa e ricca di gusto. Le protagoniste di questo piatto sono le patate, un ortaggio povero e che possiamo trovare in qualsiasi mese dell’anno. Molto spesso le facciamo lesse e una volta avanzate possiamo usarle per realizzare dei piatti di recupero davvero eccellenti. Latte e uova, poi, serviranno a dare sostanza al piatto, mentre a completare il tutto useremo un ingrediente dal gusto incredibile.

Ingredienti

1 kg di patate;

4 uova;

mezzo litro di latte;

50 g di formaggio grattugiato;

120 g di speck;

50 g di burro;

noce moscata q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Facciamo lessare le patate per qualche minuto in modo da renderle morbide. Schiacciamole usando uno schiacciapatate e mettiamole in un recipiente. A parte rompiamo le uova dividendo i tuorli dagli albumi. Aggiungiamo ai tuorli il latte, il formaggio grattugiato, sale, pepe e noce moscata, continuando a lavorare il tutto con una frusta. Tagliamo lo speck a pezzetti piccoli ed uniamoli agli ingredienti appena lavorati.

Montiamo, quindi, gli albumi a neve e, quando il composto sarà pronto, incorporiamolo agli altri ingredienti con movimenti dal basso verso l’alto. Preriscaldiamo il forno a 200 gradi ed imburriamo i pirottini. Riempiamoli con il composto per circa 2/3 e facciamo cuocere i soufflé per circa 30 minuti.

Consigli

Le patate sono un ingrediente molto versatile e perfetto per realizzare piatti fantastici, come delle crocchette o semplici contorni al forno o in padella. Questa straordinaria ricetta si prepara con patate, latte, uova e poco altro ed è perfetta per chi vuole sorprendere con semplicità e gusto. Oltre alla sua bontà, uno dei punti di forza di questo soufflé è che possiamo farcirlo con gli ingredienti che avanzano nel frigorifero. Siamo dunque liberi di lasciare spazio alla fantasia e usare ciò che ci piace di più. Proviamo a personalizzare il piatto con delle verdure di stagione, oppure un formaggio filante o un altro salume.

