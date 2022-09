A Piazza Affari ci sono tanti titoli che hanno un rendimento del dividendo molto elevato. Se consideriamo solo quelli con rendimento superiore al 7% e capitalizzazione superiore a 500 milioni di euro, scopriamo che solo 16 aziende soddisfano questi criteri. Se, poi, aggiungiamo un ulteriore criterio per fare una classifica, vediamo che al primo posto si colloca Generali Assicurazioni, seguita da Banca Generali e A2A. Per questa classificazione abbiamo utilizzato informazioni riportate su riviste specializzate come la stabilità nel pagamento del dividendo, lo storico e il pay-out.

Questi tre titoli, quindi, potrebbero essere un buon metodo su come investire i risparmi per avere un buon rendimento.

Altri buoni motivi che rendono il titolo interessante

Qualunque sia l’indicatore utilizzato, A2A risulta essere sottovalutata. In particolare, il rapporto prezzo/utili esprime una sottovalutazione di circa il 40% rispetto a quello medio del settore di riferimento. Anche il Price to Book ratio esprime sottovalutazione, ma limitata al 10%. Inoltre, la società gode di livelli di valutazione interessanti, con un rapporto capitalizzazione su fatturato pari a 0,2. Un livello molto basso rispetto ad altre società del settore e non solo.

Infine, come dicevamo in precedenza, questo titolo è di grande interesse per investitori in cerca di rendimento. Il dividendo distribuito, infatti, ha sempre avuto un buon rendimento e allo stato attuale è circa il 7,7%. Anche per il futuro gli analisti si attendono rendimenti in linea con gli attuali.

Secondo quanto riportato su riviste specializzate, gli analisti che coprono il titolo hanno un prezzo obiettivo medio a 12 mesi che esprime una sottovalutazione di oltre il 60%. Tuttavia, va sottolineato che la dispersione tra le diverse raccomandazioni è superiore al 20%.

Come investire i risparmi per avere un buon rendimento

Il titolo A2A (MILA2A) ha chiuso la seduta del 19 settembre a quota 1,071 euro, in rialzo dello 0,94% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

Allo stato attuale la situazione grafica di A2A è molto incerta. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono sospese tra i livelli oltre i quali prenderebbe piede o la proiezione ribassista oppure quella rialzista.

Al rialzo il livello da monitorare passa per area 1,1157 euro. Una chiusura oltre questo livello potrebbe fare scattare la proiezione rialzista indicata dalla linea tratteggiata. Al ribasso, invece, il livello da monitorare passa per area 1,0525 euro. In questo caso la proiezione rialzista sarebbe quella indicata dalla linea continua.

Lettura consigliata

Queste azioni ad elevato dividendo potrebbero essere su livelli difficili da superare