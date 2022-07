Il foulard è un tocco magico che possiamo regalare al nostro outfit. Si può indossare in tantissimi modi. Lo si può legare alla borsa, lo possiamo mettere in testa, possiamo metterlo al collo, al polso e sulla spalle.

Ma non finisce di certo qui. Perché in realtà i foulard possono diventare anche dei top corti per andare in spiaggia. Oppure si possono usare come accessorio, ad esempio legandone uno alla camicia tra un bottone e l’altro e facendolo girare in vita per un tocco fashion al nostro outfit.

Il foulard ha dunque infiniti modi per essere indossato. Ovviamente non saranno solo le donne a metterlo, ma anche gli uomini. Il foulard è un accessorio che può essere indossato da tutti.

Foulard nuovo o vintage

Una grande battaglia. Ci sono infatti alcun foulard vintage della nonna oppure che vediamo in alcuni negozi che sono effettivamente la fine del Mondo. Sono di una bellezza incredibile. Magari li possiamo trovare di Hermès, Fendi o altri brand.

Altre volte i foulard non sono poi così belli e quindi conviene prenderne uno nuovo tra i mille presenti in boutique. Ma come indossarlo?

Come indossare un foulard vintage in seta su un vestito elegante o nero

Partiamo con il dire che se l’abito scelto è di colore nero allora possiamo veramente divertirci con i foulard. Perfetti sono i carré di Hermès con le loro storie colorate che raccontano contemporaneamente artigianalità e fiabe magiche. Sicuramente su abito nero il carré è la scelta più adatta perché darà grande risalto.

Se invece abbiamo optato per un abito con delle stampe, allora scegliamo un foulard che non sovraccarichi il look. Andiamo quindi sul monocolore.

La scelta più ovvia su come indossarlo è sulle spalle che cade morbido

Evitiamo di indossare delle collane, preferiamo magari delle spille. Le nostre nonne ci andavano pazze e sono anche di gran moda oggi. Quindi possiamo indossarle con serenità.

Un altro modo di portarlo è quello di poggiare parte del foulard su una spalla e poi farlo passare sul collo, lasciando quindi cadere sulle spalle i due lembi di seta. Parte del foulard funzionerà da collana andando a enfatizzare il collo. Ma contemporaneamente andrà a coprire anche le spalle, e questo può essere comodo se ad esempio abbiamo un matrimonio.

Ed ecco come indossare un foulard vintage in seta su un vestito che sia per una situazione normale o per una cerimonia.

