Sardegna, la casa di Benigni a pochi chilometri da una vista bellissima, ricca di arcipelaghi, cascate naturali e oasi di benessere

Hanno scelto il posto perché selvaggio e poco battuto dai turisti tranne che nel mese di agosto. Perché Santa Maria non viene risparmiata dalle orde di visitatori che occupano la lunga spiaggia bianca in attesa che le barche turistiche li riportino indietro. Benigni e Nicoletta Braschi sono comunque felici della loro residenza estiva, al netto delle polemiche sul piano casa che vanno avanti da tanti anni.

Intervenire con il cemento in un’isola che ha delicati equilibri nell’ecosistema terrestre e marino è sempre un peccato e un danno. Molti vip costruiscono perché conquistati dal territorio e dalla bellezza del posto, le polemiche sono una logica conseguenza. Al giorno d’oggi poi le gite in barca raggiungono i posti più impensati e avere la sensazione di sentirsi lontani dalla civiltà è sempre più una utopia. È ciò che hanno provato inizialmente Roberto e Benigni e Nicoletta Braschi che hanno acquistato casa a Santa Maria isola dell’arcipelago di La Maddalena.

Non lontano dalle Bocche di Bonifacio, fa parte del Parco nazionale dell’Arcipelago della Maddalena che offre numerose bellezze naturali impossibili da paragonare a qualunque al posto nel Mondo. L’isola ha una superfice di 2 chilometri quadrati. È la più bassa delle isole dell’arcipelago ed è separata dall’isola di Razzoli da uno strettissimo canale che attraversato in barca offre un’esperienza davvero unica. Le spiagge più apprezzate sono Cala Santa Maria e Cala di Fosso.

Paesaggi differenti

Sardegna, la casa di Benigni si trova in un’isola davvero unica. Per renderci conto di dove ci troviamo dobbiamo attraversare il golfo e arrivare a Palau che offre un belvedere davvero da brividi. È possibile vedere dall’alto la ricchezza di isolotti che caratterizza l’arcipelago, la varietà di gite che si possono organizzare, i mille modi con cui esplorare una terra in grado di regalarci tante sorprese. Dall’alto vediamo Caprera, Spargi, Santa Teresa di Gallura, La Maddalena e Golfo Aranci in un ampio respiro come una vista da un drone. Esperienza davvero imperdibile.

Dal centro della Sardegna una rete di sentieri arriva fino alle vette del Monte del Limbara. Da Tavolara alla Maddalena troviamo canyon frequentati dagli amanti della mountain bike e della canoa. I torrenti infatti scivolano verso la valle attraversando gole e pareti rocciose. Le casate del Monte Limbara non sono spettacolari come tante altre, sono più sicure da visitare, hanno acque ricche di elementi salutari e offrono itinerari turistici facilmente praticabili.

Sardegna, la casa di Benigni in un posto unico e raro

Il Parco nazionale dell’Arcipelago della Maddalena è una vera e propria oasi in cui ritrovare il contatto con la natura. Il tipo di vegetazione a macchia mediterranea e ricca di erbe in grado di portare numerosi benefici. Respirare non solo l’atmosfera ma l’aria salina e le erbe medicamentose può trasformare la nostra vacanza in una pausa che rimette al mondo fisico e mente.

Benigni e sua moglie Nicoletta hanno capito da subito la ricchezza che il posto aveva da offrire. Pur venendo da posti e regioni italiane che non hanno nulla da invidiare alla Sardegna, hanno ammesso in alcune interviste come siano stati conquistati dall’isola di Santa Maria non appena visitata. L’arcipelago è all’interno della Sardegna uno dei posti sicuramente più belli e più facilmente visitabili e anche i siti più lontani possono essere raggiunti con relativa facilità. Una scelta sicura se stiamo cercando una vacanza da non dimenticare. Faremo fatica ad andare via.