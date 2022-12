Come indossare i gioielli in oro e argento: ecco 4 consigli di stile per evitare di fare figuracce

Come indossare i gioielli in oro e argento-proiezionidiborsa.it

Il nostro outfit non sarà mai completo se non indossiamo dei gioielli. Questi accessori ci rendono più chic ed eleganti. Se, però, non seguiamo degli accorgimenti, potremmo fare davvero delle figuracce imbarazzanti. Ecco 4 consigli di stile da non perdere per esaltare la nostra bellezza con oro e argento.

I gioielli sono sicuramente indispensabili nei nostri outfit. Non solo sono un modo per esprimere la nostra personalità, ma impreziosiscono anche i nostri capi. Che sia l’anello di fidanzamento o la collana ereditata dalla nonna, non possiamo uscire senza nemmeno un accessorio.

Ci sono però delle regole universali da seguire per evitare di fare figuracce. Se non utilizziamo i giusti gioielli oppure non li abbiniamo nel modo corretto, potremmo addirittura peggiorare il nostro aspetto. Bastano dei piccoli accorgimenti per non sbagliare ed esaltare la nostra bellezza con questi preziosi accessori. Ecco 4 consigli da seguire assolutamente per indossare i gioielli nel modo corretto.

Come indossare i gioielli in oro e argento in base al nostro outfit

Il primo consiglio è quello di evitare di esagerare. In alcuni casi i gioielli potrebbero davvero risultare troppi. Tutto dipende dal nostro outfit. Se indossiamo un completo monocromatico, allora possiamo darci alla pazza gioia. Indossiamo collane, bracciali e anelli in modo da impreziosire il nostro look del giorno. Se, invece, abbiamo dei capi con stampe particolari, mettiamo solo uno dei tre accessori e preferibilmente di piccole dimensioni.

La grandezza, però, dipende molto anche dal nostro stile. Per stili più eccentrici come il punk o il boho, allora possiamo anche indossare gioielli particolarmente vistosi. Se, invece, abbiamo uno stile più casual oppure da lavoro, i gioielli dovranno essere limitati sia in quantità che in grandezza. Ricordiamoci di non indossare troppi accessori in un solo punto. Nel caso in cui indossassimo un bracciale particolarmente impegnativo, evitiamo gli anelli. Allo stesso modo, se abbiamo un collier di pietre, non mettiamo anche gli orecchini.

Esaltiamo la bellezza del nostro viso con gli accessori

I gioielli vanno, poi, abbinati al nostro viso. Orecchini a goccia, ad esempio, sono perfetti per chi ha la forma del viso viso ovale, mentre ciondoli con spigoli sono adatti a chi è alto e magro. Se abbiamo la carnagione chiara e gli occhi chiari, i gioielli più adatti saranno sicuramente oro, oro rosa, bronzo oppure ottone.

Nel carnagione siachiara con sottotono freddo e occhi grigi, allora optiamo per argento, platino, acciaio e oro bianco. Se la nostra carnagione è, invece, molto scura oppure dorata, ecco che oro, bronzo e ottone saranno i materiali che più esalteranno la nostra bellezza.

Abbiniamo i giusti colori ai metalli preziosi

Il problema più grande di come indossare i gioielli in oro e argento è sicuramente abbinare i colori giusti. L’oro si sposa benissimo con rosso, giallo e arancione, ma anche con blu e viola scuro. Non indossiamo gioielli dorati con vestiti, maglie o camice di colore bianco. Abbiniamolo a beige oppure crema. Colori più freddi, invece, si sposano perfettamente con l’argento. Nero, bianco, grigio e i colori pastello vengono esaltati da questo metallo prezioso.