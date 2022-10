Dopo un ribasso durato due mesi e circa due settimane di accumulazione, il titolo sembrava avere dato segnali di risveglio. Purtroppo, il rilancio delle azioni ITWay potrebbe essersi già esaurito. Questo almeno è il responso che arriva dall’analisi grafica e che verrà approfondito nella prossima sezione.

Prima di procedere ricordiamo che nei mesi scorsi gli scenari proiettati dall’analisi grafica sono stati molto efficienti. Ad esempio, a inizio agosto scrivevamo come il forte rialzo di ITWay del 4 agosto potesse essere già terminato. Da quel punto in poi, infatti, è partito un ribasso che è durato circa due mesi.

Quanto vale il titolo secondo i multipli di mercato?

Le indicazioni che arrivano dai multipli di mercato non sono univoche. Ad esempio, utilizzando uno degli indicatori più noti e usati dagli investitori, il rapporto prezzo su utili, si vede che il titolo è sopravvalutato di circa il 60%.

Se, invece, si considerano il rapporto tra prezzo e fatturato e il Price to Book ratio, il titolo risulta essere sottovalutato. In particolare, il rapporto prezzo su fatturato è pari a 0,4. Un livello molto basso non solo rispetto ai competitors, ma in assoluto. Anche il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione di circa il 55%.

Prima di concludere, una nota sul titolo. Ricordiamo che ITWay è inserita nella blacklist della CONSOB. Va, però, evidenziato che la sua posizione finanziaria netta non è molto preoccupante nonostante l’alternanza di mesi al rialzo e altri al ribasso. Da gennaio 2022, poi, è stabilmente positiva, per cui non dovrebbero esserci particolari preoccupazioni sul titolo.

Secondo l’analisi grafica il rilancio delle azioni ITWay potrebbe essere già al capolinea

Il titolo ITWay (MIL:ITW) ha chiuso la seduta del 19 ottobre a quota 1,54 euro, in ribasso del 2,53% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista, ma le ultime due sedute hanno visto fallire i tentativi dei tori di rompere al rialzo la forte resistenza in area 1,586 euro (I obiettivo di prezzo). La mancata rottura della resistenza potrebbe favorire una discesa fino in area 1,3 euro.

Qualora, invece, la resistenza dovesse finalmente cedere, allora le quotazioni di ITWay potrebbero dirigersi verso il II obiettivo di prezzo in area 1,792 euro. La massima estensione rialzista, poi, potrebbe andare a collocarsi in area 1,998 euro (III obiettivo di prezzo).