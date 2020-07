Come incassare i dividendi ogni settimana con un portafoglio di 12 titoli. Pensate che sia impossibile? Assolutamente no. Tutt’altro. I titoli che pagano dividendi hanno una tempistica di pagamento molto prevedibile. Questo fatto li rende una gradita aggiunta a qualsiasi portafoglio d’investimento ben assortito. I titoli azionari pagano dividendi mensilmente, trimestralmente, semestralmente e annualmente. In questo modo danno agli investitori un’ampia opportunità di guadagnare un reddito prevedibile. Infatti, ricevere un reddito costante dai dividendi è uno dei modi migliori per generare rendimenti nel lungo termine.

Combinando i vari piani di pagamento, gli investitori possono assicurarsi di ricevere il pagamento dei dividendi su base mensile. Da chi? Da alcune delle azioni ordinarie e dai REIT di Wall Street che pagano i dividendi di più alta qualità. Sembra complicato, ma non lo è. Ad esempio, Wal-Mart Stores (NYSE:WMT) paga i dividendi in gennaio, aprile, giugno e settembre. Blackstone Group distribuisce i dividendi in febbraio, maggio, agosto e novembre. Johnson & Johnson ha un piano di pagamento in marzo, giugno, settembre e dicembre. Se guardate ancora meglio, questi titoli azionari mostrano uno schema ben preciso di pagamento. Alcuni lo fanno la prima settimana del mese. Altri la seconda, la terza, la quarta o, anche, la quinta, se quel mese ne ha cinque. Ecco come incassare i dividendi ogni settimana con un portafoglio di 12 titoli.

Come incassare i dividendi ogni settimana con un portafoglio di 12 titoli?

Quella che segue è una tabella che riporta i titoli azionari ed i REIT in cui bisognerebbe investire.

Prima settimana Seconda settimana Terza settimana Quarta settimana Quinta settimana January Wal-Mart Stores, Kimberly-Clark Altria Group W.P. Carey Inc. (REIT) Cisco February AT&T Blackstone Group Apple Caterpillar Inc. Simon Property Group (REIT) March Pfizer Johnson & Johnson Praxair Lockheed Martin, Avery Dennison April Wal-Mart Stores, Kimberly-Clark Altria Group W.P. Carey Inc. (REIT) Cisco May AT&T Blackstone Group Apple Caterpillar Inc. Simon Property Group (REIT) June Wal-Mart Stores, Pfizer Johnson & Johnson3 Praxair Lockheed Martin, Avery Dennison July Kimberly-Clark Altria Group W.P. Carey Inc. (REIT) Cisco August AT&T Blackstone Group Apple Caterpillar Inc. Simon Property Group (REIT) September Wal-Mart Stores, Pfizer Johnson & Johnson3 Praxair Lockheed Martin, Avery Dennison October Kimberly-Clark Altria Group W.P. Carey Inc. (REIT) Cisco November AT&T Blackstone Group Apple Caterpillar Inc. Simon Property Group (REIT) December Pfizer Johnson & Johnson3 Praxair Avery Dennison Lockheed Martin

Questa strategia fornisce un reddito regolare in tutte le fasi del ciclo economico, garantendo una crescita costante anche nei periodi di volatilità. Gli investitori alla ricerca di una maggiore diversificazione e di risultati più consistenti possono utilizzare questa strategia con grande successo. La cosa migliore è che devono affidarsi solo a titoli con dividendi comprovati e con una notevole esperienza di pagamenti regolari.