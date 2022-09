Da tempo si discute su quale sia il servizio di messaggistica più sicuro e che permette di fare più cose. Quando Facebook ha acquistato WhatsApp, molti utenti si sono posti il problema della privacy. La consapevolezza che le proprie chat siano all’interno di una app che è di proprietà di un’azienda come Meta, che ha fatto dei dati degli utenti il proprio business, non piace a tutti. La questione della sicurezza è importantissima, ma c’è anche quella delle funzionalità. Sempre più utenti in giro per il Mondo hanno infatti iniziato a usare un’altra applicazione per le chat: Telegram.

Si tratta di un programma sviluppato da un’azienda russa dove vigono protocolli completamente diversi rispetto a WhatsApp e altre applicazioni simili. Ma questa applicazione è così completa che spiega perfino come impostare le notifiche personalizzate attraverso dei tutorial interni. Non è così semplice però ricordare come si fa se non si riesce ad accedere nuovamente a questi tutorial. Nell’articolo una breve guida per tutti gli utenti, dai meno esperti ai più smanettoni. Ma a cosa serve questa funzione? Principalmente per poter differenziare e riconoscere i mittenti dei messaggi dal semplice suono. Poi, per poter personalizzare ancora di più il proprio cellulare, magari usando suoni e canzoni preferite. Tutto in maniera molto semplice e veloce. Ecco nel dettaglio come procedere.

Come impostare le notifiche personalizzate di Telegram con suoni preferiti

Anzitutto bisogna installare Telegram. Si tratta di una app che tutti possono trovare nel proprio App Store di riferimento, che sia iOS o Android. Dopo pochi click, l’applicazione sarà pronta all’uso sul proprio smartphone. Seguendo le impostazioni iniziali guidate sarà possibile attivarla e iniziare a messaggiare. A questo punto si può accedere alle impostazioni dell’applicazione. Basta cliccare sulle tre linee orizzontali in alto a sinistra e da qui poi selezionare Impostazioni.

A questo punto, già si potrà capire quanto sono profonde le possibilità di personalizzazione di Telegram rispetto ad altre chat di messaggistica. Si può intervenire e modificare davvero tutto o quasi. Ma in questo momento ciò che interessa in particolare è come personalizzare le notifiche. Bisogna dunque selezionare l’opzione Notifiche e Suoni.

Già qui ci sono diversi parametri da poter modificare, come l’anteprima del messaggio, il colore della luce di notifica e il tipo di vibrazione. Queste sono le impostazioni generali. Ma non tutti sanno che si può intervenire sulle singole chat e decidere ogni impostazione. Basta cliccare sulla chat che si vuole modificare, poi su Notifiche e infine Personalizza.

Qui ci sono tantissime opzioni per andare ancora più in profondità e gestire singolarmente ogni cosa. Addirittura, a seguito degli ultimi aggiornamenti, si può impostare un messaggio vocale come suoneria! È stato addirittura attivato un canale apposito, a cura dello staff di Telegram, per provare come si fa. Tutto a portata di click!

