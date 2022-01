Non molto tempo fa se si voleva comunicare con parenti o amici lontani, ma anche tra fidanzati, i mezzi erano pochi. Ci si scriveva lunghe lettere, cartoline dai luoghi di vacanza, oppure si passava tanto tempo al telefono fisso. Con l’avvento di Internet le cose un po’ sono cambiate. Nascono, infatti, le chat ma anche i blog e la possibilità di lasciare commenti e di conoscere nuove persone. Via via arriviamo alla diffusione dei cellulari, che hanno permesso una comunicazione non più legata al telefono fisso o alla reperibilità di cabine e di gettoni, o di spiccioli, per le chiamate urbane e interurbane. Con lo smartphone, poi, ecco che alla semplice telefonata si affianca e si abbinano la messaggeria istantanea e anche le videochiamate.

Tra le messaggerie più installate e usate da chi possiede uno smartphone ci sono Whatsapp, Telegram e Signal. Sono abbastanza facili e intuitive e permettono di scrivere, mandare immagini, messaggi vocali e file e di fare videochiamate.

Ecco alcune chat alternative a Whatsapp e Telegram o Signal che si possono installare sullo smartphone in modo gratuito

Per vari motivi, tra cui un desiderio di maggiore privacy e sicurezza, a volte capita di cercare diverse app di messaggistica. Quindi, ecco alcune chat alternative a Whatsapp e Telegram reperibili sugli store e facilmente installabili:

Line: è di origine asiatica la prima app di messaggistica che stiamo per scoprire. Per registrarsi bisogna fornire un numero di telefono e un nickname. Attraverso di essi altri utenti possono trovarci e cominciare a comunicare con noi. Line ricorda un po’ Whatsapp, ma in più offre un antivirus e un sistema di pagamento, Line Pay;

Viber: ci si registra tramite il numero di telefono. Il servizio permette lo scambio di messaggi, chiamate e videochiamate. Inoltre, si possono criptare singole chat o avviarne di segrete in cui i messaggi si possono autodistruggere entro un certo periodo.

Eccone altre due

Wire: è un’app usata dai singoli utenti ma è molto adatta per le chat aziendali. La registrazione è anonima e le conversazioni crittografate. Si possono inviare pure dei file ed effettuare videochiamate;

Session: app australiana, ha come obiettivo la garanzia della privacy. Per registrarsi non c’è bisogno di fornire dati personali, nemmeno il numero di telefono, e ci viene rilasciato un ID sessione (un identificativo). Questo permetterà ad altri utenti il nostro rintracciamento e quindi di avviare una conversazione. In modo criptato si possono inviare messaggi e file ai singoli utenti ma anche a gruppi.

Ci sono tante alternative ai servizi di chat famosi, basta cercare quelle adatte alle proprie esigenze e provarle.