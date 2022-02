L’uso costante del telefonino con le relative app è ciò che caratterizza la vita dell’uomo contemporaneo. Senza di esso, infatti, non riusciremmo a svolgere alcune importanti incombenze della nostra vita quotidiana. Il telefonino infatti non serve solo per comunicare, ma anche per leggere la posta, fare acquisti online e vedere il conto in banca. Ma grandissima importanza viene data allo scambio di contenuti e informazioni grazie alle app di messaggistica istantanea.

Personalizzare ci semplificherà la vita

Ecco perché in questi anni sono aumentati a dismisura app di vario tipo per connettersi e comunicare. WhatsApp e Telegram sono le più conosciute e diffuse applicazioni di invio messaggi scritti o vocali, brevi video o allegati multimediali. Proprio per poter gestire al meglio l’utilizzo di queste app ci tornerà molto utile personalizzare il suono di arrivo dei messaggi. Vediamo come fare.

Con pochi e semplicissimi passaggi, ecco come personalizzare le notifiche associando un suono differente per ogni chat. Se abbiamo il sistema Android, apriamo una chat di WhatsApp individuale o di gruppo e clicchiamo in alto proprio sul nome del contatto. Si aprirà una schermata che metterà in evidenza l’immagine del profilo e i media presenti, ma anche la voce Notifiche personalizzate. Clicchiamoci sopra ed entreremo in un’altra schermata.

Qui flaggheremo il quadratino della voce Usa notifiche personalizzate e subito dopo Tono notifiche. Ci comparirà la lunga lista di suoni che WhatsApp mette a disposizione. Scegliamo quella che più ci piace e torniamo alla schermata principale per continuare a chattare. Potremmo svolgere questa operazione per tutte le chat di cui desideriamo personalizzare il suono e anche la vibrazione.

Ecco come personalizzare le notifiche dei messaggi sia su WhatsApp che su Telegram con questi semplici passaggi

Potremmo svolgere lo stesso tipo di operazione anche su Telegram. Apriamo l’app e clicchiamo sul nome di uno dei contatti. Clicchiamo nuovamente in alto e ci comparirà la schermata con la descrizione o le informazioni del nostro conoscente. Ci sarà anche la voce Notifica. Se la toccheremo si aprirà una piccola finestra con alcune voci, tra cui Personalizza con il simbolo della rotellina. Entreremo subito dentro la schermata Notifiche personalizzate e flaggheremo il quadratino per attivarle.

Anche in questo caso potremo scegliere tra i vari tipi di suono e modificare la vibrazione. Per tornare alla schermata principale sarà sufficiente cliccare la freccia in alto a sinistra, che ci riporterà allo stato della nostra chat. Adesso potremo sapere immediatamente chi ci invia dei messaggi grazie alle suonerie attribuite alle nostre chat.

Dunque, è molto utile sapere come personalizzare le notifiche dei messaggi sui nostri social preferiti e riconoscere subito chi ce li ha inviati.