Come impostare il getto d’aria in macchina per spannare subito i vetri senza aspettare

Capita in molte Regioni italiane, e soprattutto nelle zone più umide, di entrare in macchina al mattino e ritrovare il parabrezza completamente appannato dall’umidità, o addirittura con uno strato di ghiaccio all’esterno. Generalmente avviene quando abbiamo fretta. Ma come fare per spannare il vetro il prima possibile e metterci subito in marcia, ovviamente in maniera sicura? Vediamo alcuni semplici trucchetti.

L’aria calda non aiuta nei primi minuti

Il primo istinto di molti di noi quando parabrezza, finestrini e lunotto sono coperti da condensa è di accendere l’aria calda al massimo. Ma attenzione però: la condensa si forma esattamente perché l’interno della macchina è più caldo rispetto all’esterno. L’umidità che si trova dentro la macchina, a contatto con il vetro più freddo, diventa acqua e quindi appanna i vetri. Per questo quando scaldiamo la macchina, con la nostra presenza o con l’aria calda, nei primi minuti la condensa non sparisce, ma potrebbe anche peggiorare. Dunque, che cosa dovremmo fare?

Come impostare il getto d’aria in macchina così da eliminare la condensa il prima possibile

Per i primissimi minuti dopo essere entrati in macchina, è più consigliabile accendere l’aria fredda, con i bocchettoni puntati direttamente sul parabrezza, e nel frattempo aprire i finestrini. Questo permetterà di far evaporare la condensa che già si trova sul vetro, senza crearne di nuova a causa del calore. Solo quando il vetro sarà tornato limpido ci converrà accendere invece l’aria calda. Potrebbe sembrare paradossale, dunque, ma in realtà dovremmo impostare l’aria fredda, e non calda, per eliminare la condensa più velocemente. Ma come potremmo prevenire del tutto il problema?

Evitare che si formi umidità in macchina

Oltre a sapere come impostare il getto d’aria in macchina in modo da liberarci della condensa, è anche bene impegnarci al massimo per prevenire del tutto, o in buona parte, il problema. La soluzione consisterebbe nel mantenere l’abitacolo il più asciutto possibile. Cerchiamo quindi di non salire in macchina con abiti o scarpe bagnati o di non lasciare oggetti umidi all’interno. Se capita, ricordiamo di lasciare asciugare la macchina al sole alla prima occasione, oppure di accendere il riscaldamento con i finestrini aperti per qualche minuto, in modo che quanta più umidità possibile lasci l’abitacolo.

Se il problema si ripresenta, proviamo con un deumidificatore per auto. Assicuriamoci di non lasciare mai i finestrini aperti di notte, quando l’umidità potrebbe penetrare nell’abitacolo. Controlliamo spesso anche le guarnizioni delle portiere o gli anfratti in cui potrebbe accumularsi dell’acqua. Periodicamente dovremmo rimuovere i tappetini dell’auto e lasciarli asciugare al sole o, meglio ancora, appoggiarli per qualche ora vicino a un termosifone, per assicurarci che l’umidità venga completamente eliminata. Se vogliamo rimuovere meccanicamente la condensa dai vetri, possiamo farlo utilizzando uno straccio in microfibra, ma poi ricordiamo di non lasciarlo all’interno dell’abitacolo e di farlo asciugare del tutto prima di riporlo nuovamente in macchina.