La definiscono ormai un’arte, quella di impiattare con la creazione addirittura di questa parola, entrata di prepotenza nei nostri vocabolari. Come impiattare con stile sulle nostre tavole per le prossime feste sarà una prova molto impegnativa, pur non avendo il numero di ospiti degli anni passati. I grandi chef e relativi ristoranti fanno dell’arte di impiattare una vera e propria esperienza sensoriale, che va al di là del semplice piatto. Presentare un cibo in maniera esteticamente positiva ci dà infatti anche l’impressione che debba per forza essere buono. E, ovviamente, più il piatto e accattivante e maggiore è la curiosità di chi lo va ad assaggiare. Andiamo a vedere con i nostri Esperti qualche suggerimento per le nostre tavole bandite a festa.

Abbandoniamo la monocromaticità

Impiattare con stile non vuol dire per forza spendere cifre iperboliche per gli alimenti che andremo a cucinare. Ma, semplicemente avere cura di alcuni particolari fondamentali. Come impiattare con stile sulle nostre tavole per le prossime feste, abbandonando il colore unico. Uno dei primi consigli che ci permettiamo di dare è proprio quello di ragionare sui colori presenti, nel momento in cui andiamo a decidere cosa cucinare. Maggiori saranno i colori presenti sulla tavola, più intensi saranno e più successo potremmo avere con i nostri commensali. Giochiamoci questo arcobaleno di colori, utilizzando soprattutto spezie, verdure e piante aromatiche.

La carne scottata

Non ci pensiamo quasi mai, ma carne e pesce scottato sulla piastra, con una crosticina dorata e croccante, sono il top anche a livello estetico. Allo stesso modo, in questi giorni, nei quali trionferanno sulle nostre tavole bolliti, cotechini, arrosti e zamponi, non dimentichiamo mostarda e salse colorate. Se decidiamo poi di unire anche i fritti ai nostri piatti, facciamo particolare attenzione al livello di frittura. Dedichiamo tutto il tempo necessario per presentare un fritto dorato e colorato al punto giusto.

Forme e tagli

Anche la forma e il taglio di ciò che presentiamo in tavola hanno assolutamente la loro importanza. Prendiamo un esempio semplice, come le patate. Tagliarle, dare loro una forma diversa, raffinarle con quel tocco in più, farà cambiare completamente il loro aspetto. Da classico alimento abbastanza ordinario a elemento decorativo in grado di fare la differenza in abbinamento alle altre portate. Possiamo dire e fare la stessa cosa con la mozzarella. E, proprio parlando di mozzarella, suggeriamo una ricetta semplice e alternativa per le prossime feste.

Approfondimento

L’antipasto più folle e strepitoso del mondo con i pupazzi di bufala e crudo