Questo Natale, a differenza degli anni passati, sarà un Natale completamente in famiglia. Non per questo, esso merita meno attenzioni e cura, nella preparazione dei cibi e nel modo in cui si apparecchia la tavola. Non servono tanti ospiti per realizzare una meravigliosa mise en place. Proprio il numero ridotto di commensali può essere l’occasione per dedicare più cura alla presentazione.

Ecco tante idee su come apparecchiare la tavola per rendere il Natale in famiglia più speciale.

La tovaglia non deve necessariamente essere rossa

Il Natale, è risaputo, è rosso. Anche la tavola e l’apparecchiatura tendono a richiamare questo colore, magari abbinato all’oro o all’argento. Se, tuttavia, si vuole realizzare qualcosa di originale, si può abbandonare il rosso e dirigersi verso colori più tenui.

Il tortora, il panna o l’avorio ricordano comunque tutto il candore natalizio dei paesaggi innevati e sono davvero originali.

Si può quindi scegliere una tovaglia color panna, con qualche dettaglio tortora che darà un tocco di colore ed eleganza. Il tovagliolo, rigorosamente in tinta con la tovaglia, sarà di stoffa per seguire il bon ton. Piegarlo ad albero di Natale o a fiocco conferirà aspetto più interessante e festoso. Un’idea originale è quella di realizzare segnaposto con i nomi dei commensali, da porre accanto o sopra il tovagliolo.

Si possono acquistare già pronti o personalizzarli con cartoncino e un’elegante scritta realizzata con penna stilografica. Un’idea molto creativa consiste nel creare dei segnaposto con una pigna, inserita in piccoli sacchetti di iuta e impreziositi con una perla sintetica, attaccata con la colla a caldo.

Comporre il centro tavola con spighe di grano, che richiameranno i toni della tovaglia; piante e fiori di proprio gusto andranno in un box cilindrico di carta, utilizzato come vaso.

Qualche altra idea per il centrotavola e l’apparecchiatura

Esistono tante idee su come apparecchiare la tavola per rendere il Natale in famiglia più speciale.

Niente di più romantico e familiare delle candele accese. Riposte in comodi porta candela, sono l’accessorio indubbiamente più elegante.

Il sottopiatto ha sempre il suo fascino e, secondo il galateo, va posto a due centimetri circa dal bordo del tavolo, per evitare che i commensali possano macchiarsi l’abito. Il suo colore richiamerà il decoro della tovaglia.

Insomma, le idee sono tantissime e possono spaziare dal rosso tipico del Natale, ai colori caldi che riscaldano l’atmosfera.