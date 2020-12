Un fine pasto romantico e comunque tanto gustoso da essere assaporato in famiglia, davanti al televisore e a un bel film natalizio? Il cioccolato: questo è l’ingrediente segreto perfetto per un fine cena romantico o familiare a casa.

La fonduta di cioccolata con la frutta o i biscotti

Per realizzare una fonduta di cioccolata da servire alla fine di una cena romantica o familiare, basta davvero poco. In commercio si vendono appositi strumenti di cucina per realizzarla. Dalle fontane di cioccolata, ai kit che permettono di fonderla e tenerla liquida con l’ausilio di una piccola candela.

La fonduta di cioccolato, sia che si tratti di cioccolato fondente, bianco o al latte, ha sempre il suo fascino. Anche la fonduta di cioccolato al gianduia è uno spettacolo per il palato proprio, del partner o della famiglia. Quello che fa la differenza è però l’ingrediente che si decide d’intingere nel cioccolato fuso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Come realizzare la fonduta di cioccolata

Se non si dispone di appositi strumenti, esistono tanti trucchi per sciogliere il cioccolato. Il più indicato è, ovviamente, il bagnomaria, ma ne esistono davvero tantissimi.

Per rendere il cioccolato ancor più lucido e della giusta consistenza, si può aggiungere una noce di burro. Anche la cottura a microonde è assai sbrigativa. Con essa, tuttavia, bisogna prestare attenzione a mescolare continuamente il cioccolato, per non farlo bruciare né all’interno né in superficie.

I gusti di cioccolata possono anche fondersi tra loro; tanto per fare un esempio, il cioccolato al latte mescolato con quello bianco, ricorderà il sapore della famosa cioccolata bianca e nera a barrette.

Cosa intingere

All’interno si potranno intingere biscotti secchi come amaretti, biscotti di pasta frolla, piccoli choux monoporzione. Oppure frutta fresca come fragole, kiwi o arance. E, ancora, frutta essiccata come le albicocche, il cocco, mandorle e frutta secca, gli stessi quadretti di cioccolata.

Ci si potrà sbizzarrire sia nel gusto che negli abbinamenti e godersi questo goloso fine pasto al caldo del camino, magari davanti al televisore.

Il cioccolato: questo è l’ingrediente segreto perfetto per un fine cena romantico o familiare a casa.