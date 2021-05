Siamo appena tornati dalla nostra prima gita al mare della stagione. Mentre ci toglievamo i vestiti, però, abbiamo notato che sono tutti sporchi di salsedine. Un problema da non sottovalutare. A lungo andare la salsedine lascerà un alone bianco difficile da rimuovere e metterà a rischio i colori degli abiti. Ma niente paura. È stato finalmente svelato il rimedio infallibile, economico e naturale per rimuovere le macchie di salsedine dai vestiti. Ecco come metteremo al sicuro costumi, teli mare e abbigliamento da spiaggia.

Usiamo acqua e sapone neutro

Togliere le macchie superficiali di salsedine è un’operazione molto semplice e che non richiede particolari prodotti. Prendiamo i vestiti sporchi e mettiamoli in una bacinella con acqua tiepida e un comune sapone neutro. Lasciamoli riposare per qualche ora e iniziamo a trattare lo sporco più ostinato.

Sfreghiamo bene le zone più macchiate e mettiamo in acqua fredda senza aggiungere l’ammorbidente. Altrimenti rischiamo di rovinare i colori e di trasformare l’alone di salsedine in vera e propria muffa.

Se siamo appassionati di fai da te e abbiamo a disposizione dell’edera possiamo anche realizzare un ottimo detersivo per rimuovere la salsedine.

Finalmente svelato il rimedio infallibile, economico e naturale per rimuovere le macchie di salsedine dai vestiti: aceto bianco e bicarbonato

Se la salsedine ha già agito in profondità e ha rovinato i colori dei vestiti non ci dobbiamo scoraggiare. Mettiamo i vestiti più chiari in acqua tiepida con aceto bianco. Ne basteranno due o tre cucchiaini per ogni litro. Se dobbiamo lavare i vestiti più scuri usiamo invece l’aceto rosso.

Dopo qualche ora di trattamento il nostro abbigliamento estivo sembrerà come nuovo.

A questo punto procediamo con il normale lavaggio in lavatrice con acqua fredda. Una volta finito mettiamo ad asciugare i vestiti al contrario e senza esporli al sole diretto.

Se restano ancora aloni bianchi possiamo aggiungere anche due cucchiaini di bicarbonato all’aceto.

Per trattare i teli mare dobbiamo adottare un procedimento leggermente diverso che possiamo trovare ben spiegato in questo articolo.