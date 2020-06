Come i figli possono far guadagnare i genitori? Questa la risposta.

La green economy rappresenta la novità del panorama finanziario e sempre più persone sono attratte da questo nuovo approccio. L’investitore del futuro è il GreenVestor. Prima di spiegare come i figli possono far guadagnare i genitori è giusto capire chi è il GreenVestor. Questo termine entrato a far parte del vocabolario della finanza è stato coniato dai fondatori di Ener2Crowd. Si vuole identificare con GreenVestor una persona interessata ai benefici economici e ambientali che la transizione energetica ed il sostegno a pratiche produttive più sostenibili sono in grado di generare.

Quanti GreenVestor conosciamo

Sulla piattaforma dedicata si contano da inizio anno già 1600 GreenVestor, si viaggia con una media di 20 persone al giorno. Nonostante il momento di incertezza economica il mondo green riesce a calamitare la giusta attenzione. Eppure non mancano gli scettici nei confronti del vecchio sistema economico e più distanti culturalmente dalle nuove forme di investimento. Quest’ultimi ritengono di mantenere i loro risparmi sui conti correnti facendoli lievitare e non prendono in considerazione le nuove opportunità di investimento.

Attualmente la spesa privata si è bloccata per 20 miliardi di euro negli ultimi due mesi e nei conti correnti sono fermi oltre 1600 miliardi. Un fiume di soldi che se immesso nell’economia green potrebbe fruttare molto di più rispetto a tenere i soldi fermi sul conto corrente. Attualmente in media un GreenVestor investe 2700 euro.

Quanto interessa la green economy e la finanza alternativa

Green economy e finanza alternativa interessano principalmente a persone tra i 45 e 65 anni e in questa fascia la percentuale sale per il gentilsesso. Di contro le donne hanno meno volontà ad approfondire questi temi.

L’interesse verso l’energy crowdfunding

Ad essere interessati a questa nuova opportunità di investimento nel mondo dell’energy crowdfunding sono le persone fino a 44 anni e quindi più disponibili a vestire i panni di GreenVestor. Il mondo green piace ai giovani perché più avvezzi ai cambiamenti.

Come i figli possono far guadagnare i genitori

Le famiglie dunque hanno l’asso nella manica: affidando i risparmi in modo consapevole ai propri figli possono generare rendimenti. L’investimento nella green economy potrebbe essere l’occasione per uno studente senza reddito di ripagarsi il percorso di studi universitario senza pesare ulteriormente sul bilancio familiare.