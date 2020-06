Indossare i calzini a letto fa bene alla salute. Lo dice la scienza. Forse alcuni di voi leggendo il titolo hanno già storto il naso. Effettivamente indossare i calzini a letto piace a pochissimi. Eppure ci sono dei benefici per la nostra salute inaspettati! Ed è la scienza a confermarlo. Siamo consapevoli si tratti di un abbigliamento poco sexy, ma quando c’è di mezzo la salute, tutto il resto passa in secondo piano!

Vediamo allora più nel dettaglio perché indossare i calzini a letto fa bene alla salute, e cosa dice la scienza.

Problemi di insonnia? La soluzione potrebbe essere nei calzini

Iniziamo subito con uno dei problemi notturni più comuni, soprattutto in questo periodo. L’insonnia è una piaga che sta affliggendo tantissime persone ultimamente. Pasticche, rimedi omeopatici e tisane sicuramente aiuteranno. Ma se volete una soluzione più immediata e soprattutto a costo zero, beh, vi basterà indossare dei calzini a letto. In questo modo infatti, il calore che proverete ai piedi concilierà il vostro sonno perché vi farà rilassare. I vasi sanguigni si dilateranno e il cervello sarà abbastanza tranquillo da potersi prendere una pausa.

Menopausa? Combattila così

I calzini a letto sono anche un ottimo alleato contro i calori della menopausa. Sembrerà incredibile, ma è vero. I calzini infatti aiutano a regolare la temperatura del corpo femminile. Quindi addio ai cambiamenti ormonali e benvenuti calzettoni sotto le lenzuola!

I calzini, sempre in ambito di temperatura corporea, aiutano anche a contrastare la sindrome di Raynaud. Di cosa si tratta? Semplice: stiamo parlando di quel colore pallido che le mani e i piedi assumono quando sentono freddo.

Intimità e sessualità: i calzini che ruolo hanno?

Nonostante non siano proprio l’ideale per un outfit sensuale, i calzini aiutano anche nell’intimità di coppia. Soprattutto, questo sarà un grande alleato per il piacere femminile. Una ricerca ha infatti dimostrato che le donne con i piedi caldi di notte riuscivano a vivere con più intensità il rapporto fisico con il proprio partner. Perciò, se proprio i calzini non vi piacciono, spegnete la luce e cercate di concentrarvi sul lato positivo!

Ogni calzino ha le sue proprietà: attenti a quelli che indossate!

Non tutti i tipi di calzini possono aiutare la vostra salute. Cercate di indossare quelli fatti con fibre naturali. Cotone e lana saranno perfetti! Evitate invece quelli in tessuti sintetici, che vi farebbero sudare, e quelli troppo stretti: la circolazione sanguigna ne risentirebbe.

Quindi ora sapete che indossare i calzini a letto fa bene alla salute. Lo dice la scienza, e le ricerche non mentono. Perciò, avete già preparato il paio di calzini più adatto per stanotte.