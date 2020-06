Cosa succede se mangi lo zafferano? Tutti i benefici che non ti aspetti

Lo zafferano è famosissimo per il suo gusto afrodisiaco. Usato molto in cucina, dona ai piatti quella nota gialla inconfondibile. Non si tratta però solo di una spezia gustosa e sfiziosa. Lo zafferano infatti ha delle proprietà curative che non tutti conoscono. Degli studi recenti hanno scoperto che questa spezia apporta dei benefici indispensabili al nostro organismo.

Vediamo quindi nel dettaglio cosa succede se mangi zafferano. Tutti i benefici che non ti aspetti.

Previene i tumori

Cerchiamo di spiegarlo in modo chiaro. Lo zafferano contiene la crocina, una sostanza che uccide alcune cellule tumorali. Non solo, ma inibisce anche le cellule diventate cancerose e stimola la formazione di quelle sane! Ovviamente da solo non basterà. Ma rappresenta un grande aiuto e una forma consistente di prevenzione!

Lo zafferano stimola l’apprendimento e la memoria

Tra i benefici meno noti, lo zafferano ha la capacità di stimolare l’apprendimento e la memoria. E sempre grazie alla crocina. Infatti, questa sostanza è anche utilissima per trattare malattie neurologiche connesse all’età. In Giappone viene già usato per il morbo di Parkinson e per l’Alzheimer.

Sindrome premestruale addio!

Lo zafferano riduce i sintomi della sindrome premestruale. Le donne sanno quanto quei giorni siano un vero e proprio calvario. E non solo, ma questa spezia miracolosa contrasta anche i dolori mestruali. Dunque, meno sbalzi d’umore, niente dolori e ciclo regolare. Dove firmare?

Estate abbronzata, estate fortunata

Lo zafferano è ricco di antiossidanti, vitamina C e minerali. Mangiarne in quantità ti aiuterà ad abbronzarti più facilmente! I carotenoidi contenuti nello zafferano infatti, donano un colore giallastro alla pelle che, combinato con un po’ di sole, ti doneranno un’abbronzatura dorata perfetta!

Lo zafferano è un ottimo alleato contro la calvizie a chiazze o per la stempiatura

Zafferano e liquirizia e il gioco è fatto. Sciogli questi due ingredienti nel latte e mescola fino ad ottenere un composto abbastanza denso. Applica poi il tutto sulla cute. Lo zafferano infatti è un ottimo stimolo per la crescita del capello!

Raffreddore e febbre? No alle pasticche e sì allo zafferano!

Lo zafferano è un tonico naturale e uno stimolante molto potente, incredibilmente efficace contro febbre e raffreddore. Sciolto nel latte e applicato sulla fronte recherà infatti un sollievo inaspettato! Utile anche per combattere i gas intestinali e per prevenire l’ulcera gastrica. Insomma, quella che si chiama una vera botta di vita!

Attenzione però a non esagerare. Cerca di non mangiare più di 1,5 g di zafferano al giorno! Si tratta di un alimento molto calorico che non aiuterebbe il tuo girovita.

Quindi, ora sai cosa succede se mangi lo zafferano e tutti i benefici che non ti aspetti. Sei già uscito per farne una piccola scorta?