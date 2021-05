Dall’uscita del programma, battute come ”so’ Lillo” o il travestimento da Gioconda di Elio sono diventati virali. LOL – Chi Ride è fuori è il TV Show del momento, condotto da Fedez con la collaborazione di Mara Maionchi. La prima edizione della versione italiana del programma ha visto tra i concorrenti Frank Matano, Caterina Guzzanti, Angelo Pintus, Luca Ravenna, Michela Giraud, Frank Matano, Lillo, Katia Follesa, Gianluca Colucci e Ciro Priello. Il format del programma richiede che i comici rimangano chiusi per sei ore all’interno di una casa-teatro. L’obiettivo di ciascuno di loro è quello di far ridere gli altri usando qualsiasi mezzo possibile causandone l’ammonimento e la successiva eliminazione. A loro disposizione, ci sono oggetti portati dall’esterno o presenti nell’apposito spogliatoio. Molto importanza è data alla capacità di improvvisare dei comici, che devono cercare di non ridere a propria volta. L’ultimo a restare in gara viene proclamato vincitore.

In molti si chiedono se sia possibile guardarlo gratis senza l’utilizzo di siti di streaming esterni. La risposta è che sì, è possibile, a patto che non si abbia già usufruito del mese di prova di Amazon Prime.

Come guardare gratis il divertentissimo show del momento su Amazon Prime Video

L’unico modo per vedere LOL – Chi ride è fuori è proprio tramite il servizio di video on demand di Amazon, riservato agli abbonati Prime. Il colosso dell’e-commerce offre ben trenta giorni di prova gratuiti a chi ha intenzione di provare il servizio. Al termine dei giorni di prova, a poche ore dal rinnovo, sarà possibile disdire la prova gratuita. Il profilo sarà cancellato automaticamente e non saranno addebitati costi aggiuntivi.

Registrarsi su Amazon Prime Video

Accedere a questo indirizzo, quindi procedere con la registrazione o con l’accesso all’account Amazon di cui si dispone. Dopo aver selezionato Iscriviti e usalo gratis per trenta giorni, seguire le istruzioni riportate sullo schermo. Amazon potrebbe contattare la propria banca per richiedere un’autorizzazione dal valore di EUR 1,00. Niente timore, perché non si tratta di un addebito, ma di una semplice misura di sicurezza adottata per confermare la validità della carta di credito utilizzata. Al termine della procedura, sarà possibile guardare gratis il divertentissimo TV Show del momento su Amazon Prime Video.

Come annullare l’iscrizione

Molto importante ricordarsi di annullare l’iscrizione prima del termine dei trenta giorni di prova, se non si intende continuare ad usufruire del servizio. In caso contrario, l’abbonamento costa EUR 3,99 al mese. L’iscrizione deve essere annullata prima del rinnovo mensile. La procedura di annullamento dell’iscrizione consiste in pochi e semplici passi. Dopo aver effettuato l’accesso al proprio account Amazon, portare il cursore del mouse sulla voce Account e Liste. Si aprirà un menù a scorrimento. Cliccare su Il Mio Amazon Prime e quindi su Non Continuare. Confermare la scelta.

