Nonostante le critiche, Amazon è a detta di molti il sito di vendita online migliore per efficienza e rapporto qualità-prezzo. Molto utilizzato, è perfetto per chi compra molti libri, ma non solo.

Per questi motivi sempre più persone stanno scegliendo di effettuare l’abbonamento a Prime, un servizio che ci permette di avere diritto a parecchi servizi in maniera gratuita. Per accedere a Prime però occorre al momento pagare 36 euro all’anno. Ma oggi vedremo in che modo è possibile ottenere Amazon Prime gratis, ecco chi può farlo e come.

Buone notizie per gli studenti

Grazie ad una collaborazione con Microsoft Surface, Amazon Prime è ora disponibile a metà prezzo per tutti gli studenti universitari, gratis per i primi 100 giorni. Ricordiamo che è necessario essere iscritti ad un ateneo, non ci sono particolari limiti di età.

Tutto ciò che dobbiamo fare è registrarci con la mail istituzionale dell’università che ogni studente ha e il periodo di prova inizierà senza alcun costo. Con questo abbonamento potremo utilizzare non i vantaggi delle spedizioni gratuite, ma non solo. L’abbonamento comprende l’accesso alle piattaforme collegate, come Twitch, Amazon Music e Amazon Prime Video. Ricordiamo che Amazon Prime Video è una piattaforma di contenuti filmici molto ricca, ideale per gli appassionati di cinema.

Oltre a questi vantaggi sarà possibile accedere a speciali sconti e ad alcuni libri scaricabili in maniera gratuita in formato multimediale, pensati apposta per gli studenti universitari.

Al termine dei 100 giorni sarà possibile scegliere di abbonarsi a metà prezzo oppure disdire la sottoscrizione, senza costi aggiuntivi.

É possibile ottenere Amazon Prime gratis, ecco chi può farlo e come

Abbiamo visto come è semplice utilizzare in maniera scontata e gratuita Amazon se si è studenti universitari. Ora che lo sappiamo, cosa aspettiamo a iniziare a utilizzare tutti questi vantaggi?

Se invece preferiamo per vari motivi non avere abbonamenti, possiamo trovare un libraio di fiducia per i volumi di cui abbiamo bisogno e utilizzare questa piattaforma streaming completamente gratuita per guardare i film e le serie.