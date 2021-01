Come guadagnare soldi con Instagram seguendo questi quattro semplici passi.

Il social media più utilizzato dai giovani e giovanissimi è sicuramente Instagram. Molto dinamico e semplice da utilizzare, ha moltissime potenzialità commerciali. In Italia viene utilizzato da più di 20 milioni di persone ed è in continua crescita. Se vogliamo aumentare i followers potremo seguire questo consiglio.

Grazie all’interazione che permette il social è perfetto per sviluppare un’imprenditoria basata sulla fiducia. Grazie alle funzioni del social potremmo comunicare coi clienti e anticipare le tendenze. Sempre più imprenditori e professionisti lo utilizzano per promuoversi e far conoscere il proprio lavoro.

Da qualche mese a questa parte il social media ha introdotto una grande novità: Instagram Shopping. Questa funzionalità permette ai profili di abbinare una pagina di vendita. Questa funzione può essere utilissima a chi ha un e-commerce.

I vantaggi

Con questa nuova funzione possiamo mostrare i prodotti in vendita dai nostri profili ai nostri followers direttamente su Instagram. Questa funzionalità è molto utile sia per i grandi marchi ma soprattutto per i piccoli venditori che non possono permettersi investimenti pubblicitari massicci o negozi veri e propri. In questo modo possiamo farci conoscere ed espandere i clienti. Instagram Shopping ci permette di avere una vetrina gratis e ci aiuterà a farci crescere.

Come aprire un profilo su Instagram Shopping

Per iniziare un’attività su Instagram Shopping basta seguire questi semplici passi:

a) innanzitutto, occorre avere un account Instagram professionale. Basta cambiare le impostazioni e il nostro profilo avrà molte funzioni aggiuntive, tra cui quella di visualizzare i dati statistici;

b) collegare la pagina Facebook a Instagram;

c) creare un catalogo con i prodotti che vogliamo vendere;

d) taggare i prodotti presenti nel post promozionale.

Ora che avremo aperto il nostro profilo non ci resta che curare la qualità dei prodotti e le foto che posteremo. Utilizzando l’utilissimo strumento delle statistiche potremo calibrare la nostra attività e conoscere meglio i nostri followers e clienti.

Ecco spiegato come guadagnare soldi con Instagram seguendo questi quattro semplici passi.