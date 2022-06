Mancano pochi giorni all’inizio di quella che si preannuncia come un’estate indimenticabile. Dopo due anni di restrizioni dovute alla pandemia sono tornati gli eventi dal vivo e la possibilità di viaggiare praticamente ovunque. Ma se c’è una cosa che rende davvero unica questa stagione sono le serate trascorse all’aria aperta ad ammirare il cielo stellato. Serate che potremo far diventare indelebili se impariamo come fotografare le stelle con lo smartphone. Impariamo pochi trucchetti e potremo creare dei veri e propri quadri moderni.

L’importanza della scelta del luogo

Sembra un consiglio banale ma la scelta del luogo è fondamentale per ottenere immagini di buon livello anche con il telefono. Se vogliamo fotografare le stelle dobbiamo scegliere una zona con meno inquinamento luminoso possibile. Quindi lontana da lampioni, luci artificiali e LED vari. Più buio sarà l’ambiente circostante e più le stelle appariranno nitide e lucenti al momento dello scatto.

Come impostare la fotocamera dello smartphone

Quasi tutti gli smartphone, modelli economici compresi, danno la possibilità di impostare manualmente i parametri della fotocamera. Selezioniamo quindi la modalità manuale e come primo passo aumentiamo l’esposizione. Significa che l’otturatore rimarrà aperto più a lungo, permettendoci di catturare un’immagine più dettagliata.

Di norma un buon tempo di esposizione è quello compreso tra i 10 e i 30 secondi. Un altro buon consiglio è quello di acquistare un treppiede da smartphone che possiamo trovare online a pochissimi euro. Aumentando l’esposizione diventa più difficile rimanere fermi dal momento dell’invio del comando a quello dello scatto e il treppiede ci faciliterà la vita.

Evitiamo, invece, di utilizzare lo zoom digitale, il flash e modalità di foto particolari. Rischiamo solo di ottenere foto di pessima qualità.

Come fotografare le stelle con lo smartphone e trasformare le serate estive in ricordi indimenticabili

Se abbiamo uno dei pochi smartphone che non garantisce queste opzioni di personalizzazione, non c’è da preoccuparsi. Possiamo sfruttare alcune app pensate appositamente per la fotografia notturna e per immortalare stelle e pianeti.

Tra le più consigliate per chi ha un dispositivo Android ci sono Night Camera e Star Trails. Chi ha un iPhone, invece, può optare per Pro Camera 7, Slow Shutter e Easy Long Exposure Camera.

Ricordiamoci, infine, di avere uno smartphone pienamente carico ed evitiamo le pessime abitudini che distruggono la batteria. Scattare foto notturne con alta esposizione richiederà infatti moltissima energia al telefono. Così eviteremo che il dispositivo si spenga proprio sul più bello.

Approfondimento

Tutti i trucchetti per fare soldi con le nostre fotografie fatte con lo smartphone e un consiglio per realizzare scatti da professionisti