Quanto guadagna Filippa Lagerback a “Che Tempo che Fa”, gli inizi del successo e la malattia del marito   

Il talk-show “Che Tempo Che Fa” viene ora trasmesso sul canale NOVE. A condurlo sono sempre Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Scopriamo qualcosa di più su quest’ultima, compreso il compenso che riceve per ogni puntata del programma.

Il palinsesto televisivo autunnale è ripartito alla grande tra novità e felici riconferme. Dopo anni in RAI, il talk-show “Che Tempo Che Fa” condotto da Fabio Fazio, dal 15 ottobre scorso viene trasmesso alle ore 19.30 sul NOVE e in streaming su discovery+.

Al timone del programma è rimasto il celebre terzetto formato da Fazio, affiancato dalla sagace Luciana Littizzetto e dalla bellissima Filippa Lagerback. La conduttrice e modella svedese ha avuto modo di affermare in una recente intervista che Fabio e Luciana sono per lei come una “seconda famiglia”. C’è grande affinità tra i 3 personaggi dello spettacolo. Tutti e tre sono infatti molto riservati e detestano la vita mondana. Ma quanto guadagna Filippa Lagerback a “Che Tempo che Fa”? Scopriamolo insieme.

Gli esordi

Classe 1973, Filippa Lagerback è un nota conduttrice televisiva e showgirl di origine svedese, naturalizzata italiana. Ha cominciato giovanissima a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo quando, a soli 14 anni, ha iniziato la carriera da fotomodella presso un’agenzia di moda di Stoccolma. La fama arriva nel 1993 con lo spot pubblicitario della birra Peroni. Dal 1996 comincia poi a fare anche qualche esperieza cinematografica.

Altissima e biondissima, oggi la Lagerback sfoggia i suoi 50 anni in maniera strepitosa. Ha sempre dichiarato di voler invecchiare con dignità anche perché odia i ritocchini e l’idea di omologarsi a tutte le altre donne. Cura il suo aspetto fisico con attività fisica e sana alimentazione. Non ambisce tanto alla perfezione estetica quanto piuttosto a star bene con se stessa.

Quanto guadagna Filippa Lagerback a “Che Tempo che Fa”

Tornando al lavoro, pare che Filippa Lagerback guadagni 4.000 euro per ogni puntata di “Che Tempo che Fa”. Molto meno rispetto a quanto guadagnerebbero invece gli altri due colleghi: Fazio e Luciana, infatti, pare prendano 40.000 euro a puntata a testa.

L’amore della Lagerback con Daniele Bossari e la malattia del marito

A livello sentimentale, Filippa Lagerback è legata dal 2001 con Daniele Bossari. I due si sono sposati nel 2008 e hanno avuto una figlia. Il loro è un amore di quelli sani e saldi. Non sono mai vociferati pettegolezzi o scoop su di loro. Anzi, la loro storia è rimasta più salda mai anche dopo la malattia che ha colpito Bossari. Il conduttore televisivo e radiofonico, che ha esordito giovanissimo su MTV, ha infatti avuto un carcinoma alla base della lingua. Inoltre, ha anche sofferto di depressione. In tutti questi frangenti, Filippa lo ha supportato e gli è sempre stata accanto, proprio come si dice “nella buona e nella cattiva sorte”.

Lettura consigliata

Unghie autunno 2023: ecco i 3 colori di tendenza, i costi degli smalti e dei trattamenti mani dall’estetista