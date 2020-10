Vediamo, in quest’articolo, come fare un affare comprando un’auto usata. Del resto, nel pieno della pandemia del coronavirus, si è rafforzata la necessità di risparmiare. Allo stesso tempo, la macchina è diventata un mezzo fondamentale per evitare il contagio e il contatto con gli estranei.

E come fare se siete abituati al car sharing o a mezzi come la metropolitana o la linea ferroviaria? È arrivato il momento di acquistarne una, ma naturalmente ProiezionidiBorsa vi darà dei suggerimenti vantaggiosi. Ecco a voi qualche consiglio su come fare un affare comprando un’auto usata!

Dal concessionario

Il giusto concessionario rappresenta di sicuro la scelta più affidabile per quanto riguarda la qualità della macchina. Inoltre, in questo modo, si possono evitare le truffe che popolano il mondo di internet.

Con questa opzione è disponibile una vasta scelta di automobili e si è anche coperti in caso il prodotto acquistato risultasse difettoso o addirittura inutilizzabile.

Il lato negativo, però, risiede nel prezzo che è sicuramente più alto e nel tentativo del venditore di farti acquistare merce di maggior pregio.

Da privati

Sul web ci sono innumerevoli portali che mettono in vendita oggetti usati, anche a prezzi molto vantaggiosi.

Ma, come si è accennato prima, bisogna tutelarsi in caso di frode. La regola più importante è non dare mai dei soldi, senza avere prima visionato il prodotto e aver verificato che sia correttamente funzionante.

La scelta, purtroppo, è minore rispetto a quella dei rivenditori autorizzati e, spesso, bisogna attendere, o avere un colpo di fortuna. Inoltre, verificate sempre l’annata, l’immatricolazione e il chilometraggio della macchina.

Tenete infatti conto della dicitura EURO. Molti veicoli, infatti, non possono circolare in alcune aree, soprattutto nelle grandi città, se sono ritenuti troppo inquinanti.

Vi è piaciuto quest’articolo su come fare un affare comprando un’auto usata? Allora non perdete altri articoli dedicati all’argomento, presenti sempre sul nostro sito.