Che si voglia o no, prima o poi tutti ci troviamo dover passeggiare per le strade di Milano. La capitale dell’economia italiana può essere facilissima da visitare per chi non è alle prime armi, molto meno per tutti gli altri. La maggior parte delle persone, infatti, non sa come muoversi a Milano senza auto e senza spendere un capitale in taxi. E con un capitale, intendo almeno cinquanta, cento euro a giornata. Per questo voglio darvi una mano e spiegarvi come muovervi senza spendere nella città meneghina.

Metro e mezzi pubblici per muoversi a Milano senza auto

Milano è la città dell’efficienza lavorativa e della performance economica. La stessa cosa si può dire dei mezzi di trasporto della città. Gli stessi sono, infatti, estremamente efficienti e presentano un tabellone che indica precisamente quanti minuti mancano all’arrivo del tram.

E le linee della metro milanese sono niente meno che eccezionali. Le quattro linee sotterranee ti permetteranno, infatti, di spostarti da una parte all’altra della città in meno di mezz’ora. In più è in costruzione la quinta linea che collegherà la città con l’aeroporto di Linate. In questo modo i passeggeri potranno scendere dall’aereo ed arrivare in centro città in meno di trenta minuti, al modico costo di 2 euro!

Servizi di sharing

Vediamo ancora un modo per come muoversi a Milano senza auto e senza spendere un capitale in taxi.

Sei un amante dei motorini? O preferisci girare in bicicletta per non inquinare? Continui a pensare quanto vorresti avere la tua macchina così da poter girare per Milano in pace senza dover aspettare i mezzi pubblici? I servizi di sharing sono la risposta ai tuoi bisogni. Ti basteranno un cellulare, una carta di credito e, nel caso volessi prendere un mezzo a motore, una patente, o un patentino, in corso di validità.

Scarica una delle numerose app disponibili e cerca il mezzo che preferisci. Potrai girare per tutta la città a prezzi che vanno da 20 a 30 centesimi al minuto. E se vuoi provare qualcosa di nuovo, non perderti i numerosi monopattini elettrici che ormai popolano le strade cittadine.

E tu che aspetti? Appena arrivi a Milano metti subito alla prova i miei consigli per come muoversi a Milano senza auto e senza spendere un capitale in taxi.