Quotidianamente, il team di ProiezionidiBorsa si occupa di indennità e di possibilità di risparmio per le famiglie. Quest’oggi, vi mostriamo in cosa consiste ed in che modo poter ottenere l’indennità messa in campo dal Governo per determinati lavoratori. Stiamo parlando della categoria dei pescatori autonomi, i quali per accedere al bonus devono necessariamente esercitare la professione della pesca in acque marittime, interne e lagunari e devono essere iscritti regolarmente all’INPS.

A ribadirlo, direttamente l’INPS tramite la circolare n. 118 del 10 ottobre 2020. Tale comunicazione chiarisce i requisiti e le modalità di richiesta dell’indennità prevista dall’articolo 222 comma 8 del 19 maggio 2020, n. 34, ovvero il cosiddetto decreto Rilancio Italia.

Destinatari

I 950 euro di bonus, elargiti per supportare i lavoratori dopo l’avvento del Covid-19, sono destinati, dunque, ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative e si riferiscono al mese di maggio 2020, quando la pandemia era ancora nel pieno delle sue forze sul territorio italiano. Sempre dall’INPS fanno sapere che il bonus in questione non concorre alla formazione del reddito. Inoltre, per il periodo di fruizione dell’indennità, non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa e neanche il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

In arrivo 950 euro di bonus per questi lavoratori fino ad esaurimento fondi. Come richiedere il bonus

Coloro che vorranno richiedere il bonus, dovranno presentare la domanda esclusivamente online, direttamente sul sito dell’INPS. In buona sostanza, le credenziali richieste per poter richiedere l’indennità sono il PIN rilasciato dall’INPS, lo SPID di livello 2 o superiore, la Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) e la Carta nazionale dei servizi (CNS).

L’indennità può essere richiesta anche tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164, da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Il rilascio del nuovo servizio verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito internet dell’INPS.

Se “In arrivo 950 euro di bonus per questi lavoratori fino ad esaurimento fondi” vi è stato utile, leggete anche “Fino a 500 euro per la riparazione e la manutenzione della tua auto“.