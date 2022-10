10 lavoretti e decorazioni da creare con le conchiglie del mare

Le conchiglie sono uno dei ricordi che ci portiamo a casa dal mare. Quando si è in spiaggia, infatti, uno dei passatempi più belli da fare anche con i bambini è cercare tra la sabbia sassi particolari e conchiglie interessanti. E ora che siamo a casa, cosa possiamo farcene? Ci sono tantissimi modi per riutilizzare le conchiglie. Le possiamo principalmente usare a scopo decorativo ed ornamentale. Nelle prossime righe vedremo alcune idee di utilizzo davvero belle e molto semplici. Sono un’idea interessante per coinvolgere anche i più piccoli in qualche lavoretto artistico creativo e manuale.

10 lavoretti e decorazioni da creare con le conchiglie raccolte in spiaggia durante le vacanze

Le conchiglie sono perfette per realizzare ghirlande da appendere alla porta d’ingresso oppure alla parete di una qualsiasi stanza, meglio se arredata in stile marinaro. Basta procurarsi una ghirlanda di polistirolo o crearne una intrecciando dei rametti di legno. Rivestirla con dello spago e attaccarvi sopra, con della colla a caldo, le conchiglie. Da questa base, possiamo ricavare uno specchio da appendere. Basterà semplicemente applicare sul retro della ghirlanda uno specchio.

Un’altra bella idea per impreziosire le pareti di casa è quella di realizzare un quadretto marinaro. L’ideale è prendere una cornice bianca o azzurra e sistemarvi all’interno le conchiglie a proprio gusto, fra loro più o meno distanziate. Altra alternativa: decorare una semplice cornice incollando lungo i bordi le conchiglie. Sarà perfetta per inserirvi una bella foto ricordo delle vacanze.

Candele, centrotavola e segnaposti con conchiglie

Un barattolo o un vaso di vetro riempiti con apposito gel sono la base ideale per una candela in stile marinaro. Basterà inserire nel gel trasparente (oppure verde o azzurro) le conchiglie, magari abbinate anche a qualche sassolino dalla forma curiosa. Una singola conchiglia abbastanza grande potrà invece diventare un perfetto segnaposto per una cena a base di pesce o per i pasti da organizzare durante la prossima bella stagione.

Sempre in tema pranzi e cene, le conchiglie sono un elemento indispensabile per realizzare un bel centrotavola. In questo caso, il contenitore ideale sarà un vaso di vetro o un contenitore basso di legno. La sabbia, per esempio, sarà un’ottima base.

Gioielli e bijoux che parlano di mare

Una semplice conchiglia può diventare un gioiello originale. Basterà applicarvi un gancetto molto piccolo ed ecco un ciondolo da appendere ad una catenina lunga. Usando gli appositi ganci, ecco invece un bel paio di orecchini. Incollando, poi, una o più conchiglie ad una mollettina per capelli o ad un cerchietto, trasformeremo un semplice accessorio per capelli in qualcosa di originale con cui adornare la nostra chioma e qualsiasi acconciatura.

Qualche idea di lavoretto con le conchiglie da fare coi bambini

Concludiamo il nostro elenco dei 10 lavoretti e decorazioni da creare con le conchiglie con alcune idee da fare insieme ai più piccoli. In questo caso, utilizzeremo le classiche valve dalla base liscia e regolare. Colorandole a dovere, le potremo trasformare in granchietti e tartarughe. Appendendoli alla parete, dovremo solo aggiungere alcuni dettagli (come zampe, occhi, muso…) con dei pezzetti di feltro. Giocando con le dimensioni delle varie conchiglie, possiamo poi creare dei pesciolini. La valva grande sarà il corpo mentre con le conchigliette più piccole creeremo pinne e coda. Infine, una sola conchiglia diventerà il corpo di una medusa. Basterà poi attaccare tanti fili di lana per fare i tentacoli.

