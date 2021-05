Il bonus di 655 euro in aggiunta all’assegno pensione a luglio è riconosciuto ai pensionati che hanno un determinato reddito. Come già anticipato in un nostro articolo, il bonus fino a 655 euro non è riconosciuto a tutti i pensionati e si calcola in base al reddito. Un lettore ha posto la seguente domanda agli Esperti di ProiezionidiBorsa: come fare per ricevere il bonus di 655 euro a luglio sulla pensione e quali redditi si considerano, quelli personali o del coniuge? Verifichiamolo

Per la quattordicesima si considera il limite di reddito personale o anche quello del coniuge?

Ogni anno per ottenere la quattordicesima INPS pagata a luglio, il pensionato deve possedere due requisiti: limite di reddito ed età anagrafica di 64 anni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

In riferimento alla domanda posta: come fare per ricevere il bonus di 655 euro a luglio sulla pensione e quali redditi si considerano, quelli personali o del coniuge? Contrariamente a come avveniva in passato, l’erogazione del bonus di 655 euro (quattordicesima mensilità), tiene conto solo del reddito personale del pensionato. Quindi, il reddito del coniuge non è cumulato con il limite di reddito richiesto per il 2021.

Per verificare il reddito bisogna far riferimento alla dichiarazione dei redditi presentati nell’anno precedente (modello 730 o redditi). Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione ma ha solo redditi di pensione, il limite da considerare è quello della Certificazione Unica (CU).

Su quali pensioni spetta la quattordicesima?

Bisogna precisare, che la quattordicesima non è riconosciuta su tutte le pensioni INPS, infatti spetta sulle seguenti pensioni:

vecchiaia e di anzianità;

anticipata;

assegno di invalidità;

pensione di inabilità;

pensione di reversibilità.

Invece, la quattordicesima a luglio non spetta per:

pensione di invalidità civile;

pensioni di guerra:

rendite INAIL;

pensioni da sostituzione dello Stato o rivalsa degli Enti locali;

APE Sociale;

indennizzo commercianti (IndCom)

pensioni con i codici: 010, 011,012, 027, 028, 029, 030, 031, 035, 036, 127, 128, 198, 199;

assegno sociale;

pensioni per extracomunitari rimpatriati;

pensioni della ex Sportass.

Il bonus di 655 euro è erogato automaticamente dall’INPS sulla pensione di luglio.