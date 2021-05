Quali sono stati i due migliori titoli della settimana appena conclusasi? La settimana appena conclusasi ha visto il titolo Safilo aggiudicarsi, con una performance di circa il 28%, mentre al secondo posto si è classificato Gabetti con una performance del 25% circa.

Di Safilo ci siamo occupati qualche giorno prima che il titolo esplodesse al rialzo in un report in cui si evidenziava come una chiusura mensile superiore a 1,425 euro, potrebbe favorire un’accelerazione nel lungo periodo per un potenziale rialzista del 200% (III obiettivo di prezzo localizzato in area 3,286 euro). Attenzione, quindi, alla chiusura di maggio.

In questo report ci occupiamo di Gabetti ci cui a fine marzo scrivevamo La ripresa del mercato immobiliare potrebbe far esplodere al rialzo il valore delle azioni Gabetti. Da quel momento il titolo ha guadagnato oltre il 30%.

Quali sono stati i due migliori titoli della settimana appena conclusasi? Le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Gabetti

Il Gruppo Gabetti (MIL:GAB) ha chiuso la seduta del 14 maggio a quota 0,875 euro in ribasso dello 0,23% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista sia sul settimanale che sul mensile. La chiusura del 14 maggio è stata molto importante in quanto ha permesso di rompere al rialzo l’importante resistenza in area 0,862 euro (I obiettivo di prezzo) aprendo le porte a una continuazione del rialzo fino agli obiettivi successivi indicati in figura. La massima estensione rialzista passa per 1,364 euro per un potenziale ulteriore rialzo di oltre il 50%.

Anche sul mensile la tendenza è al rialzo e gli obiettivi sono ancora più ambiziosi. La massima estensione rialzista, infatti, passa per area 2,365 euro per un potenziale rialzo del 200%.

Da notare che il rialzo delle ultime settimane è stato accompagnato da un significativo aumento dei volumi.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 0,862 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile