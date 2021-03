In tempi di crisi diventa quasi un obbligo tagliare le spese. Stringere la cinghia non è quasi mai desiderabile, ma quando si ha a che fare con le ristrettezze economiche risulta opportuno, quando non inevitabile.

Dunque, se il salario guadagnato non è molto alto, ma al contempo le spese sono salate e numerose, diventa essenziale tagliare i rami secchi. Ciascuno di noi sa meglio di chiunque altro cosa è necessario e cosa diventa rinunciabile.

Esistono tuttavia delle spese che oggigiorno possono essere tranquillamente messe da parte senza grandi rimpianti. Una di queste è la spesa per la connessione a internet. Vediamo perché, parlando del trucco per avere internet gratis in casa tutto l’anno.

Un risparmio notevole

È possibile accedere a internet in ogni momento in cui si desidera, senza pagare un abbonamento mensile con un operatore? La risposta è sì. Ma non è quella che molti Lettori pensano.

Per avere la connessione gratis, tante persone usano connettersi alle reti di altri (magari i vicini di casa) tramite il WI FI. Questa pratica può essere rischiosa per i protocolli di sicurezza. Inoltre, molto spesso la maggior parte delle reti a noi vicine sono protette. Dunque, diventa davvero difficile connettersi al nostro vicino, facendo peraltro free-riding. Esiste però un’altra soluzione molto efficace e a costo zero.

Il trucco per avere internet gratis in casa tutto l’anno

La soluzione per connettersi a internet quando si vuole è l’attivazione dell’hostpot sul telefono. È totalmente gratuito.

O meglio, con questa pratica possiamo beneficiare dei giga di traffico disponibili frutto di un abbonamento che abbiamo già pagato per lo smartphone. Naturalmente, dobbiamo stare attenti al consumo di traffico che facciamo. Se ad esempio siamo incollati davanti al Pc a vedere i video, la nostra disponibilità di giga presto si esaurirà

Ciò detto, esistono numerose offerte sul mercato che danno la possibilità di ottenere una soglia molto elevata di traffico. Attivare l’hotspot sul telefono è molto semplice.

Si dovrà cliccare sull’icona apposita e poi si dovrà individuare la password per l’accesso alla connessione. Successivamente, tale password deve essere inserita sul Pc, cliccando sulla rete internet del nostro telefono. Da quel momento potremo navigare sul web dal Pc senza avere un abbonamento ad hoc, ma sfruttando quello che abbiamo già attivo sul telefono.