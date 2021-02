Molto spesso quando ci si collega ai vari social si ricevono moltissime notifiche. La maggior parte di queste sono da parte di account sconosciuti che ci hanno aggiunto a chat di gruppo. Essere presenti sui social network ha i suoi pro e i suoi contro, e uno di questi è proprio l’essere importunati da persone sconosciute.

Ad esempio aggiungere una persona su un gruppo WhatsApp senza il proprio consenso è un illecito trattamento di dati altrui, poiché il numero di telefono è considerato un dato personale. Se quindi da una parte su WhatsApp è possibile giocarsi la carta della privacy, su Instagram come possiamo fare?

Come evitare di essere aggiunti a fastidiosi gruppi su questo famoso social

Su Instagram il discorso è un po’ più complesso. Infatti su questo famoso social non è visibile il numero di cellulare, e si può essere aggiunti a chat di gruppo tramite il proprio username. Ma come evitare di essere aggiunti a fastidiosi gruppi su questo famoso social? I metodi sono due e sono abbastanza semplici.

Primo metodo

Un metodo per non ricevere fastidiose notifiche di chat inutili è quello di mettere il profilo Instagram privato. In questo modo solo i seguaci potranno entrare in contatto con questo utente e aggiungerlo a eventuali chat di gruppo. Se invece si desidera tenere il profilo aperto? Allora in questo caso bisogna seguire il secondo metodo.

Secondo metodo

Magari un utente ha il profilo Instagram pubblico perché ha voglia di farsi conoscere dalla comunità social presente online, ma non si ha nessuna voglia di ricevere messaggi inutili da chat di gruppo. Quindi la prima cosa da fare è cliccare su “Impostazioni” e poi cliccare sulla voce “Privacy”. Qui ora si dovrà cliccare sulla voce “Messaggi” e selezionare, nel menù chiamato “Permetti ad altre persone di aggiungerti a dei gruppi”, la voce “solo persone che segui”. Una volta scelta questa opzione solo i propri seguaci potranno aggiungere questo account a chat di gruppo.

Approfondimento

La pianta sempreverde e per principianti che desiderano una casa green.