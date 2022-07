Come fare le bolle di sapone a casa senza glicerina con ingredienti naturali

Estate vuol dire anche stare all’aperto molto più tempo. Le lunghe giornate di sole ci permettono di passeggiare e giocare all’esterno per più tempo. Soprattutto per chi ha bambini, le attività possono essere tante. Alcune, però, non passano mai di moda e fanno divertire, nonostante abbiamo origini lontane.

Una di queste è sicuramente giocare con le bolle di sapone. Possiamo comprare delle bottigliette in molti negozi, ma non tutti sanno che si possono fare anche in casa. Solitamente si utilizza la glicerina per crearle, ma possiamo anche utilizzare ingredienti che abbiamo in cucina. Ecco come fare le bolle di sapone senza glicerina, ma con prodotti naturali

Un gioco intramontabile

Le bolle di sapone vengono prodotte come soluzione liquida negli anni ’40 da una ditta americana. L’azienda aveva iniziato a vendere il gioco in bottiglia. Le bolle di sapone, però, hanno una storia ben più lontana, come dimostrano alcuni dipinti del 1600. Questo dimostra come questo passatempo ci abbia sempre affascinati, fin dai tempi lontani. In estate, in particolare, possiamo divertirci a fare le bolle di sapone in giardino e coinvolgere tutta la famiglia nella loro creazione.

Il procedimento per fare le bolle di sapone è davvero semplicissimo. Ci basterà scaldare dell’acqua e metterla all’interno di un contenitore. Versiamo all’interno un cucchiaio di detersivo liquido per piatti e mescoliamo bene, sciogliendolo completamente. Poi aggiungiamo dello zucchero a velo e, anche in questo caso facciamo sciogliere nell’acqua. Poi facciamo riposare il liquido 24 ore per una resa migliore nelle bolle.

Come fare le bolle di sapone senza glicerina con ingredienti che abbiamo in casa

Se non vogliamo utilizzare lo zucchero ci sono altri ingredienti che possono facilmente sostituirlo. Se utilizziamo il miele, le bolle potrebbero essere ancora più resistenti. Le dosi sono sempre uguali, quindi un cucchiaio di miele all’interno di circa 200 millilitri d’acqua. Ricordiamoci di aggiungere sempre il detersivo per i piatti.

Infine, un altro ingrediente utile è lo sciroppo di glucosio. Chi fa molti dolci potrebbe avere questo elemento in casa. Infatti, viene utilizzato spesso per fare delle mousse o dei gelati fatti in casa. In ogni caso, anche questo elemento, essendo un addensante, è perfetto per le nostre bolle.

L’ultimo elemento mancante è sicuramente l’anello da cui soffiare. Per questo, se abbiamo intenzione di creare delle bolle di sapone, l’ideale è recuperare una vecchia bottiglia. Risciacquiamola con attenzione e, successivamente, versiamoci dentro la nostra soluzione fai da te.

In alternativa, ci sono anche dei kit online completi di barattolo e anello. Eventualmente, possiamo anche tagliare una bottiglia, intingere il collo nella soluzione e poi soffiarci dentro. Anche in questo modo si creeranno delle bolle spettacolari, che faranno divertire tutta la famiglia.

