Dalla carne al pesce, e passando per le uova, ecco come fare la spesa senza rischi per i 3 cibi freschi più importanti.

Perché la freschezza dei cibi ad alta deperibilità è importante per preparazioni alimentari gustose e sempre impeccabili. E non solo. Anche per non correre dei rischi per la salute.

Al riguardo c’è da dire, prima di tutto, che in genere i rischi legati all’acquisto di cibi freschi è minimo se si compra sempre dal macellaio e dal pescivendolo di fiducia. E lo stesso vale per l’acquisto delle uova fresche direttamente dal produttore. Per esempio recandosi presso una fattoria biologica.

Ecco come fare la spesa senza rischi per i 3 cibi freschi più importanti

In generale, la carne fresca alla vista non presenta mai delle parti scure che sono il segno di una cattiva conservazione. Inoltre, i tagli di carne magri sono più sicuri rispetto a quelli dove, invece, abbondano le parti grasse. Che sono quelle porzioni in possono annidarsi sostanze tossiche.

Così come per il bovino è meglio preferire la carne dell’animale adulto piuttosto che quella del vitello. Inoltre, se la carne acquistata è confezionata, allora occorre sempre controllare la data di preparazione e quella di scadenza. Preferendo, quando è possibile, le carni italiane degli allevamenti biologici.

Passando al pesce, la carne di mare che vende il pescatore è in genere sempre quella più fresca. Se, invece, l’acquisto avviene in pescheria o dal pescivendolo, per capire se il pesce è davvero fresco basterà leggere questo articolo.

Per le uova, infine, c’è da dire che non è detto che quelle delle galline allevate all’aria aperta siano davvero provenienti da animali che sono liberi di muoversi. Di conseguenza, a meno che non si acquistino in fattoria, le uova non andrebbero mai comprate sfuse. Ma nella confezione con indicata non solo la data di scadenza. Ma pure le caratteristiche, la provenienza e la qualità dell’allevamento.