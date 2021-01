Oggi spieghiamo ai nostri Lettori la ricetta delle velocissime e sofficissime rose di pizza.

Le rose di pizza sono semplicissime da fare e servono davvero pochi ingredienti. Sono perfette per l’aperitivo o una cena in compagnia di amici, si possono farcire come si preferisce per ottenere ogni volta qualcosa di nuovo e invitante.

Sono girelle farcite dal profumo di pizza, sfiziose e saporite, gradite da tutta la famiglia e si preparano in pochissimo tempo. Ottime anche come idea svuota frigo.

Le rose di pizza sono sfiziose alternative alla pizza fatta in casa ed il risultato e un ottimo gusto è garantito.

Per l’impasto di questa ricetta verrà utilizzata la farina di semola rimacinata che con l’utilizzo di poco lievito di birra risulterà più leggera e digeribile. Non appesantisce e non gonfia lo stomaco.

Ingredienti

a) 500g farina di semola di grano duro rimacinata;

b) 300g acqua;

c) 10g di lievito di birra;

d) un cucchiaino di zucchero;

e) 10g di sale;

f) 20g di olio evo.

Per il primo ripieno

a) pomodori pelati o passata;

b) 300g mozzarella tagliata a dadini;

e) origano;

f) olio qb;

e) sale.

Per il secondo ripieno

a) 250 g di ricotta di pecora;

b) 300g di mozzarella tagliata a dadini;

c) 100 g di salame tagliato a cubetti.

Procedimento per realizzare le velocissime e sofficissime rose di pizza

Disporre la semola in una ciotola, sciogliere in metà quantità di acqua il lievito e lo zucchero. Versare poco per volta sulla farina, unire al centro l’olio e iniziare ad impastare. Inserire quindi il sale sciolto nella restante parte di acqua (importante non metterla tutta subito, si deve aggiungere quando l’impasto lo richiede). Lavorare energicamente in modo da ottenere un impasto liscio ed omogeneo.

Far lievitare l’impasto al caldo in un contenitore leggermente infarinato coprendo con la pellicola e lasciare riposare fino al raddoppio del volume per circa 3 ore.

Trascorso il tempo di lievitazione dividere l’impasto in due parti uguali.

Stendere due rettangoli di impasto aiutandosi con il matterello cosparso di farina.

Sul primo rettangolo stendere il pomodoro, la mozzarella sminuzzata e l’origano, sul secondo la ricotta il salame e la mozzarella. Distribuire bene su tutta la superficie.

Arrotolare i due rettangoli stringendo bene, si otterranno due cilindri. Tagliare a rondelle non troppo spesse e disporre sulle teglie rivestite di carta da forno per poi lasciare riposare per 30 minuti .

Versare su tutte le girelle un filo di olio, cuocere le rose di pizza in forno preriscaldato a 200 gradi per 15 minuti circa finché non saranno dorate.

Sfornare e servire calde.

Approfondimento

