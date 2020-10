I problemi non spariscono mai, ma migliorano. Tu hai problemi di soldi, anche se puoi non crederlo. Il barbone ubriaco davanti ad un negozio ha problemi di soldi. Tu hai solo problemi di soldi migliori del vagabondo. Tutta la vita è così. Non sperare in una vita senza problemi, non esiste una vita senza problemi. Al contrario, spera in una vita piena di buoni problemi. Il cammino verso problemi migliori e verso una vita migliore inizia con la sottile arte di saper affrontare i problemi della vita per vivere meglio. E per farlo ci sono due modi.

Il primo è facile. Smettila di dare la colpa ai tuoi problemi e prenditi le tue responsabilità. Se un giorno ti svegliassi e ci fosse un neonato sulla soglia di casa tua, non sarebbe colpa tua che il bambino sia stato messo lì, ma il bambino ora sarebbe sotto la tua responsabilità. Dovrai scegliere cosa fare. E qualsiasi cosa tu scelga, ci saranno problemi associati alla tua scelta, e tu dovresti essere responsabile anche di quelli.

Nel momento in cui smetterete di cercare qualcuno da incolpare e vi assumerete la piena responsabilità dei vostri problemi, vi sentirete in grado di fare qualcosa per risolverli. Perché se tra un mese non sarai in un posto migliore, allora sarà colpa tua. Lo zio di Spider-Man nei fumetti dice una splendida frase, cioè che da un grande potere derivano grandi responsabilità. Tu puoi trasformala in una forma più utile, vale a dire che da una grande responsabilità deriva un grande potere.

La sottile arte di saper affrontare i problemi della vita per vivere meglio

Un altro esempio chiarifica ancora meglio la cosa. Nel 1872, la vita di William James stava cadendo a pezzi. All’età di 30 anni, James era disoccupato, suo padre si vergognava di lui e soffriva di continui spasmi alla schiena. James pensò di togliersi la vita. Ma una sera tardi, dopo aver letto le lezioni del filosofo Charles Peirce, James decise per condurre un esperimento: “Per un anno mi prenderò la responsabilità al 100% di tutto ciò che non va nella mia vita”. Se la sua vita non fosse stata migliore in 12 mesi, avrebbe ammesso la sconfitta e si sarebbe tolto la vita.

Per fortuna l’esperimento ha funzionato. James in seguito chiamò l’esperimento la sua “rinascita”. Negli anni che seguirono, divenne lo psicologo più influente di tutti i tempi. La decisione di assumersi la responsabilità dei suoi problemi gli ha permesso di indirizzare tutte le sue energie per migliorare la sua vita, che ha migliorato la vita di milioni di altre persone.

Quando ti assumi la responsabilità di un problema, ti assumi la responsabilità di come quel problema ti fa sentire. Se qualcuno ti ruba la macchina, il livello di rabbia o di calma che si prova in seguito dipende interamente da te, perché sei tu a decidere come vuoi reagire alla situazione. Un modo per avere una risposta più ponderata ai tuoi problemi è prenderne le distanze. Prendi le distanze dai tuoi problemi chiedendo a te stesso come ti sentirai tra 10 anni per quel determinato problema.

Il secondo modo per affrontare meglio l’esistenza

La sottile arte di saper affrontare i problemi della vita per vivere meglio sta anche in una seconda soluzione. Smettila di fregartene di quanto siano dolorosi i tuoi problemi. Il tuo successo è determinato da quanto dolore tu riesca a sopportare. Le persone che amano le lunghe settimane di lavoro e la politica della scala aziendale sono quelle che volano verso l’alto. E quelle che amano lo stress e le incertezze dello stile di vita dell’artista affamato sono in ultima analisi, quelli che lo vivono e lo fanno.

La sottigliezza nel non fregarsene minimamente di quanto siano dolorosi i tuoi problemi consiste nel sapere a quale dolore ti dovresti appoggiare e quale dolore dovresti evitare. Per sapere a quale dolore ti devi appoggiare, devi conoscere i tuoi valori. Ogni dolore emotivo e psicologico deriva dalla violazione di un valore personale. Se vedere tuo figlio che fatica a leggere è doloroso, è perché dai valore alla sua felicità e all’educazione. Se vedere il tuo vicino di casa guidare una Tesla ti fa arrabbiare perché la sua Tesla è più bella della tua auto, dai valore al successo materiale e misuri il tuo valore di conseguenza. Si può decidere per quali valori vale la pena di lottare e quali no.

Ogni volta che ti trovi ad affrontare un problema, chiediti qual è il valore di fondo che sta causando il tuo dolore. L’obiettivo è quello di essere consapevoli di qualsiasi valore superato o superficiale per cui si stia inutilmente soffrendo, e sostituirlo con valori più significativi, valori per i quali si è disposti a soffrire. La vita è piena di sofferenza, ma la tua sofferenza sarà significativa se scegli valori per cui vale la pena soffrire.