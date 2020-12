Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Gli Esperti di ProiezionidiBorsa vi indicheranno come fare la domanda e quali documenti servono per richiedere la Legge 104 all’INPS. Di recente ci siamo occupati delle “Novità dall’INPS su permessi e congedi con la Legge 104” a seguito dell’epidemia da coronavirus. Con la seconda ondata di covid 19 sono emerse esigenze e bisogni diversi che hanno indotto il Governo a varare misure a sostegno dei lavoratori. Già nei mesi precedenti chi gode dei benefici della Legge 104 ha potuto contare su più giorni di permesso per assistere parenti con gravi disabilità.

Chi invece ancora non gode dei vantaggi e delle agevolazioni della Legge 104/1992 si chiede come compilare la richiesta per poterne fruire. Il team di Redazione risponde ai Lettori che chiedono come fare la domanda e quali documenti servono per richiedere la Legge 104 all’INPS. Anzitutto occorre munirsi del certificato medico che rilascia il medico di base e che attesta la presenza di patologie invalidanti. Si tratta di una prima certificazione che il medico curante invia tramite i servizi online all’INPS e in cui illustra la sintomatologia del paziente. In essa deve eventualmente figurare la richiesta dell’indennità di accompagnamento a seguito delle difficoltà di deambulare che il medico attesta.

Come fare domanda e quali documenti servono per richiedere la Legge 104 all’INPS

Entro 30 giorni dall’invio del certificato del medico di base, il paziente riceve comunicazione relativa a data e orari della visita di accertamento. Una specifica Commissione legale verifica difatti la presenza della patologia risultante dalla certificazione. L’esito dell’accertamento sanitario rileva la presenza di menomazioni fisiche e/o psichiche gravi o superiori ai 2/3. Nel corso del tempo poiché le condizioni di salute del richiedente potrebbero peggiorare si può richiedere un’ulteriore visita per il riconoscimento dell’aggravamento.

Chi invece presta assistenza a familiari con handicap deve corredare la domanda per ottenere permessi retribuiti e congedi di alcuni documenti. Anzitutto bisogna comunicare i dati anagrafici del richiedente e del familiare da assistere con precisazione del legame di parentela. Ciò si aggiunga un documento di identità, il verbale di accertamento sanitario, la dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia. I soggetti con sindrome di Down invece ottengono il riconoscimento dell’handicap con la sola attestazione del medico curante secondo quanto statuisce la Legge 289/2002.