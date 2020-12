Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per chi ama scommettere in Borsa e anticipare i mercati questo titolo azionario è ideale per aspirare a enormi guadagni in quanto secondo l’analisi grafica potrebbe triplicare il suo valore nei prossimi mesi. Stiamo parlando di Fullsix, un titolo azionario che nell’ultimo anno ha avuto un andamento abbastanza irregolare.

Se, infatti, si guarda alla performance dell’ultimo anno vediamo che ha guadagnato il 50% a fronte di un settore di riferimento che ha perso il 25%. Negli ultimi tre mesi, invece, ha perso il 14% a fronte della media dei suoi competitors che hanno guadagnato il 23%.

Cosa accadrà, quindi, nei prossimi mesi?

In questo caso le raccomandazioni degli analisti e l’analisi fondamentale non sono di aiuto in quanto non ci sono dai a disposizione. Dobbiamo solo interpretare quello che ci vogliono dire i grafici.

Secondo l’analisi grafica per chi ama scommettere in Borsa e anticipare i mercati questo titolo azionario è ideale per aspirare a enormi guadagni

Fullsix (MIL:FUL) ha chiuso la seduta del 1 dicembre, in ribasso dell’1,88% rispetto alla seduta precedente, ha segnato un ultimo prezzo a 1,12 euro.

Sia nel breve (time frame giornaliero) che nel lungo periodo (time frame mensile), la situazione è molto incerta. Come si vede dal grafico giornaliero, infatti, la resistenza in area 1,1 euro sta frenando l’ascesa delle quotazioni. Per cui una chiusura giornaliera sopra questo livello potrebbe anticipare un movimento rialzista che ha come obiettivo area 1,31 euro (I obiettivo di prezzo).

Sarà questo livello, però, a decidere il futuro del titolo. Come si vede dal grafico mensile, infatti, area 1,335 euro rappresenta anche il primo ostacolo lungo il cammino rialzista di lungo periodo che ha come massima estensione area 4,36 euro.

Ci sono, quindi, due possibili strategia sul titolo. Comprare subito alla rottura di 1,1 euro e, nel caso di una continuazione rialzista (rottura di 1,335 euro in chiusura mensile) aspettare il raggiungimento degli obiettivi successivi oltre area 4 euro.

Un approccio un po’ più conservativo sarebbe quello di entrare sul titolo alla rottura in chiusura giornaliera di area 1,31 euro.

Chiusure giornaliere inferiori a 0,884 euro annullerebbero lo scenario rialzista di cui abbiamo parlato.

Time frame giornaliero

Time frame settimanale

Approfondimento

