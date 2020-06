Come fare il cambio di stagione negli armadi in assoluta sicurezza? C’è chi lo chiama “cambio di stagione”, chi “cambio di armadio”, ma la procedura, ben nota qui in Italia, resta sempre una e una sola. Nelle fasi di passaggio dalla stagione fredda a quella calda, e viceversa, c’è un “martire” o forse più spesso, “una martire” che in famiglia si immola a questa noiosissima, ma utile prassi. Gli intenti sono, come si dice, vari ed eventuali. In primis, si approfitta per svuotare gli armadi, fare piazza pulita di ciò che non serve più, buttando ai panni sporchi tutto o quasi. Per poi, una volta ripuliti e disinfettati i vani interni degli armadi, ricollocare gli abiti al sicuro in apposite buste, in attesa del loro prossimo utilizzo. Vediamo quindi ai tempi del Covid-19, come fare il cambio di stagione negli armadi in assoluta sicurezza.

Le procedure pre Covid-19

Validi alleati in tal senso si sono sempre rivelati, i prodotti antitarme, nella diverse varianti, da appendere o imbustare. Per i più naturisti , sono andati a ruba anche i sacchettini “fai da te” di lavanda essiccata che profuma e igienizza. Le nemiche principali da debellare, almeno fino a qualche mese fa, rispondevano al nome di tarme. Ora accanto a queste ospiti alquanto indesiderate, nell’immaginario collettivo si potrebbero aggiungere anche virus e batteri. Di infinitesimali dimensioni, ma potenzialmente dotati di una carica sovversiva che in caso di allerta, potrebbe indurre qualcuno di indole più paurosa a buttare all’aria tutto l’armadio. Le notizie da ultimo circolate sulla seppur limitata delle cariche virali sugli indumenti , non contribuisce ad infondere calma. Ma le tintorie in tutto questo potrebbero dare un contributo salvifico.

Come fare il cambio di stagione negli armadi in assoluta sicurezza

Un ruolo da sempre fondamentale è quello svolto dalle tintorie o lavanderie, che dir si voglia. Ed ai tempi del Covid-19 anche il loro apporto subisce cambiamenti epocali e con essi, anche le abitudini di famiglia. Gli armadi infatti dalle stanze da letto si trasferiscono direttamente nelle lavanderie. Nelle lavanderie più all’avanguardia hanno cominciato a fare i loro primi ingressi delle cabine armadio di 80 centimetri per 65 e 1,70 metri di altezza.

Un vero e proprio spazio a circuito chiuso, a quanto sembra, in grado di agire sulla membrana del Covid-19 e degli altri virus e batteri, debellandoli. Un servizio di igienizzazione e di disinfezione in grande stile e alla portata di tutti. C’è infatti chi, in via promozionale, offre servizi di sanificazione gratis. Chi richiama l’attenzione dei clienti con dei cartelli esterni, chi pubblicizza servizi di sanificazione in sicurezza microbiologica al costo di qualche euro.