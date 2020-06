Risotto allo zafferano con oro 24 carati. Quanto costa e dove mangiare questa prelibatezza? Il risotto allo zafferano è tipico della tradizione lombarda. Spesso confuso con il risotto alla milanese, al quale viene spesso erroneamente accomunato per la somiglianza nel colore data dalla presenza dello zafferano. Come per la carbonara o per altre pietanze, la ricetta giusta è quasi segreta, e solo le persone veramente di quel luogo sanno farla. L’oro 24 carati invece diciamo che è più conosciuto. Un carato è una unità di peso. Solitamente si usa per i diamanti e altre gemme preziose ed equivale a 0,2 grammi. In genere l’oro grezzo viene mischiato con un metallo, per esempio rame, argento, palladio, perché è troppo morbido e delicato per alcune lavorazioni. 24 carati d’oro equivalgono a oro puro. E messi insieme cosa verrà fuori?

L’idea viene dal famoso chef Gualtiero Marchesi. Che ha deciso di unire il risotto allo zafferano all’oro. Il piatto consiste nel comune risotto dove sopra sarà posta una foglia d’oro 24 carati. Ovviamente le critiche sono state tante, ma soprattutto verso coloro che decidono di consumare questo cibo e condividerlo sui social media.

Il prezzo?

L’oro alimentare non è in vendita solo nelle boutique di lusso, ma è possibile acquistarlo nelle principali piattaforme di commercio online. I prezzi variano a seconda del livello di purezza, fondamentale anche per garantire la sicurezza alimentare, che non contempla contaminazioni significative di altri metalli. Indicativamente, in questo attuale momento la quotazione dell’oro 24 carati si attesta ai 48€ al grammo. Quindi ora per capire il prezzo di quel risotto allo zafferano non ci resta che fare i conti con le informazioni sopra fornite e scoprirete quanto può costare il risotto alla zafferano con oro 24 carati.