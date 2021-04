Per risparmiare è possibile ottenere un borotalco naturale da utilizzare in tantissimi modi. Esiste un modo semplice per realizzarlo in casa, e per renderlo profumato si possono utilizzare fiori come la lavanda e la violetta. Ma vediamo come fare il borotalco in casa partendo da semplici ingredienti, il risultato è sorprendente. La polvere di borotalco è molto usata perché ha un forte potere assorbente e lenitivo. Infatti, è impegnato nel cambio dei pannolini dei neonati. Ed è per questo che è fondamentale prepararlo in casa in modo naturale.

Come fare il borotalco in casa partendo da semplici ingredienti, il risultato è sorprendente

Preparare il borotalco in casa è davvero semplice, bastano pochi ingredienti. Nello specifico:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

100 grammi di amido di mais;

50 grammi di bicarbonato;

20 gocce di olio essenziale a scelta.

La preparazione del bicarbonato fatto in casa è facile e veloce. Prendere una ciotola con bordi alti e versare al suo interno il bicarbonato, poi l’amido di mais e mischiare. Infine, aggiungere le gocce di olio essenziale.

Tritare tutto con un mixer fino a quando il composto non diventi polvere. Inserire la polvere di borotalco in un contenitore pulito e conservarlo in luogo asciutto. Il borotalco così preparato può durare fino a tre mesi.

Come renderlo profumato

È possibile rendere il borotalco fatto in casa profumato, a seconda della profumazione che si preferisce. Di solito sono indicati, i fiori come: la lavanda, la violetta, la camomilla o la rosa.

La prima cosa da fare è far esiccare i fiori scelti e poi tritarli nel frullatore. È possibile utilizzare anche stecche di vaniglia o cannella.

Poi frullare 150 grammi di bicarbonato, 20 grammi di sale fino e 30 grammi di fiori o erbe precedentemente sminuzzate. Frullate tutti gli ingredienti insieme.

La polvere profumata da utilizzare per vari usi è pronta. Riporre la polvere in un contenitore e conservare in luogo asciutto.

Il borotalco profumato raccolto in piccoli sacchetti è utilizzato negli armadi. Oppure, nei cassetti dove sono riposti gli indumenti, in sostituzione della tradizionale saponetta al profumo di lavanda.